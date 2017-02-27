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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9813981498159816
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:30

  centurionus написав:
  ScaryBee написав:Але ж серед українців є хохли, які залізуть на голову і ноги звісять.
Так, бюджет пустий. Які ваші пропозиції?

Це йдеться й про можновладців (там українців/х-ів не так густо, до речі) чи тільки про пересічних?

По суті, почати можна з "нецільових" витрат. З бюджету та держпідприємств "харчуються" безліч нахабних персонажів.

Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом.
І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!

На державних підприємствах, не повірите, працює купа роботяг за мінімальні зарплати. Ну як працюють - роблять вигляд, що працюють. І всі розуміють що ці підприємтсва неефективні, але ж хто їх закриє, сморід же знову підніметься, як і 30 років стоїть: "заводи не працюють", "скільки заводів позакривали". А так всіх все влаштовує - заводи потрохи відмирають, працівники теж. Їх забудовують БЦ і ЖК і якось все рухається.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:36

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Зранку в одному з відділень Привату були долари, при мені чоловік купляв по 39.15
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:42

  Andrey2512 написав:Зранку в одному з відділень Привату були долари, при мені чоловік купляв по 39.15

а що дефіцит ? чи ціна якась була хороша ? ціна весь час змінюється тму не важливо. Так що є дефіцит в обмінках ? бо тільки здаю ...у мене настав час збирати каміння...
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%

Вчився в КШЕ?
До речі, Лєрка теж пенсів звинувачувала в обвалі економіки...
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:29

  edvardd написав:Запорожье, Анголенко
39,50/40,00, подросли...
🇺🇸USD 39.70 40.20
🇪🇺EUR 40.10 40.80

🇺🇸USD 39.30 39.70
🇪🇺EUR 39.80 40.30
edvardd
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