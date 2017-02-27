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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:30
centurionus написав: ScaryBee написав:
Але ж серед українців є хохли, які залізуть на голову і ноги звісять.
Так, бюджет пустий. Які ваші пропозиції?
Це йдеться й про можновладців (там українців/х-ів не так густо, до речі) чи тільки про пересічних?
По суті, почати можна з "нецільових" витрат. З бюджету та держпідприємств "харчуються" безліч нахабних персонажів.
Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом.
І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!
На державних підприємствах, не повірите, працює купа роботяг за мінімальні зарплати. Ну як працюють - роблять вигляд, що працюють. І всі розуміють що ці підприємтсва неефективні, але ж хто їх закриє, сморід же знову підніметься, як і 30 років стоїть: "заводи не працюють", "скільки заводів позакривали". А так всіх все влаштовує - заводи потрохи відмирають, працівники теж. Їх забудовують БЦ і ЖК і якось все рухається.
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ScaryBee
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:36
Зранку в одному з відділень Привату були долари, при мені чоловік купляв по 39.15
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Andrey2512
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:42
Andrey2512 написав:
Зранку в одному з відділень Привату були долари, при мені чоловік купляв по 39.15
а що дефіцит ? чи ціна якась була хороша ? ціна весь час змінюється тму не важливо. Так що є дефіцит в обмінках ? бо тільки здаю ...у мене настав час збирати каміння...
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Додано: Чет 04 сер, 2022 11:45
ScaryBee написав:
той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів
, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%
Вчився в КШЕ?
До речі, Лєрка теж пенсів звинувачувала в обвалі економіки...
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Додано: Чет 04 сер, 2022 12:29
edvardd написав:
Запорожье, Анголенко
39,50/40,00, подросли...
🇺🇸USD 39.70 40.20
🇪🇺EUR 40.10 40.80
🇺🇸USD 39.30 39.70
🇪🇺EUR 39.80 40.30
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edvardd
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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