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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9813981498159816
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:42

  Andrey2512 написав:Зранку в одному з відділень Привату були долари, при мені чоловік купляв по 39.15

а що дефіцит ? чи ціна якась була хороша ? ціна весь час змінюється тму не важливо. Так що є дефіцит в обмінках ? бо тільки здаю ...у мене настав час збирати каміння...
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 11:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%

Вчився в КШЕ?
До речі, Лєрка теж пенсів звинувачувала в обвалі економіки...
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:29

  edvardd написав:Запорожье, Анголенко
39,50/40,00, подросли...
🇺🇸USD 39.70 40.20
🇪🇺EUR 40.10 40.80

🇺🇸USD 39.30 39.70
🇪🇺EUR 39.80 40.30
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 12:55

  Andrey2512 написав:Зранку в одному з відділень Привату були долари, при мені чоловік купляв по 39.15
Зранку доллар був і в ТАСі і в Південному і у ПУМБі по 39,00 майже без обмежень//)
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Курс за 40: яка ж справедлива ціна готівкового долара? Прогноз курса
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:18

https://news.obozrevatel.com/economics/ ... -gajki.htm

что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:21

  konstantin kirovograd написав:\\\что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.\\\

А вам ответ на этот вопрос _зачем_? -- что вы с ним делать собираетесь?
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 14:38

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................04.08.2022..........05.08.2022
дата розрахунку...............03.08.2022...........04.08.2022
Євро..................................37,2488................37,2104...-0.1%
Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0176 (вчера 1.0186).

Индекс доллара DXY в 15-00 106.42 (вчера 106.16)
Немного выше, чем вчера, но динамика выглядит весьма умеренной. Можно говорить о стабильности на протяжении последних суток.

Подводить итоги недели еще слишком рано, но уже можно заметить, что с начала основные потоки вернулись в привычное русло. Есть продажа валюты на МБ в товарных объемах, есть заслуживающий внимания возврат рефинанса, есть расходы казначейства. При этом среди всего этого не видно ничего экстремального. Уже можно утверждать, что прошлая неделя была не началом перемен, а аномалией.
  konstantin kirovograd написав:что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют

Начнем с конца.
1. Гайки еще не закручивают. Не стоит воспринимать "декларацию о намерениях" за состоявшееся нововвндение. Особенно когда информация исходит не от авторов намерения.
2. Курс на рынке - это курс на МБ. Наличный где-то сбоку и особой погоды не делает.
3. По мере развития ситуации меняется обстановка и целесообразность тех или иных действий. Ориентируется НБУ не на обывателя. Раньше ситуация заставляла мириться с неизбежным злом в виде мелкого мародерства на наличном и околоналичном рынках, а теперь, вполне возможно, есть смысл с этим бороться.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:38

  Сибарит написав:1. Гайки еще не закручивают. Не стоит воспринимать "декларацию о намерениях" за состоявшееся нововвндение. Особенно когда информация исходит не от авторов намерения.
2. Курс на рынке - это курс на МБ. Наличный где-то сбоку и особой погоды не делает.
3. По мере развития ситуации меняется обстановка и целесообразность тех или иных действий. Ориентируется НБУ не на обывателя. Раньше ситуация заставляла мириться с неизбежным злом в виде мелкого мародерства на наличном и околоналичном рынках, а теперь, вполне возможно, есть смысл с этим бороться.

1. Прошлая акция о смене оф. курса также анонсировалась как "декларацией о намерениях".
2. Почему тогда большинство банков не имеет курса МБ+%, как это было ранее? А шустро поднимают вместе с обменками и даже выше, которые абсолютно не делают погоду?
И зачем тогда вообще заниматься столь рьяно обменками, ослеплять курсы и т.д. для кого это делается и ради кого - обывателя?
3. После того, как свои отработали в профит есть смысл бороться с обывателем спасающем свои средства? Действительно кому нужен этот обыватель, и на кого же в таком случае ориентируется НБУ?
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:49

  konstantin kirovograd написав:https://news.obozrevatel.com/economics/analytics-and-forecasts/nbu-prigotovil-novyie-pravila-dlya-obmennikov-kak-hotyat-zakrutit-gajki.htm

что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют


очень хочу видеть как разгонят к чертовой матери одесскую книгу, где упитанные морды стоят годами возле управления сбу. или узкоглазых на 7-ом километре. :mrgreen:
нбу, удачи. :D
Alex2007
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