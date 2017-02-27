Додано: Чет 04 сер, 2022 14:38

konstantin kirovograd написав: что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з................04.08.2022..........05.08.2022дата розрахунку...............03.08.2022...........04.08.2022Євро..................................37,2488...................-0.1%Долар США.......................36,5686................36,5686...зафиксированКурс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару(вчера 1.0186).Индекс доллара DXY в 15-00(вчера 106.16)Немного выше, чем вчера, но динамика выглядит весьма умеренной. Можно говорить о стабильности на протяжении последних суток.Подводить итоги недели еще слишком рано, но уже можно заметить, что с начала основные потоки вернулись в привычное русло. Есть продажа валюты на МБ в товарных объемах, есть заслуживающий внимания возврат рефинанса, есть расходы казначейства. При этом среди всего этого не видно ничего экстремального. Уже можно утверждать, что прошлая неделя была не началом перемен, а аномалией.Начнем с конца.1. Гайки еще не закручивают. Не стоит воспринимать "декларацию о намерениях" за состоявшееся нововвндение. Особенно когда информация исходит не от авторов намерения.2. Курс на рынке - это курс на МБ. Наличный где-то сбоку и особой погоды не делает.3. По мере развития ситуации меняется обстановка и целесообразность тех или иных действий.Раньше ситуация заставляла мириться с неизбежным злом в виде мелкого мародерства на наличном и околоналичном рынках, а теперь, вполне возможно, есть смысл с этим бороться.