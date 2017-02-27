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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9814981598169817
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:52

  konstantin kirovograd написав:что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют

не закручували - скиглили, закрутили - теж скиглять. Що за люди?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:54

  Сибарит написав:2. Курс на рынке - это курс на МБ. Наличный где-то сбоку и особой погоды не делает.

у нас 50% економіки в тіні. Тому: ну таке.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:57

это разве регулятор-то нате вам миллионы беженцев по 29 берите,дружбаны с межбанка вам тоже налить под типа критический импорт по 29.Держите и вы.
Прошло 5 месяцев..... так что делать бакса нет и не придвидится,наверное запретим в обменках курс на табло
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:58

  Alex2007 написав:очень хочу видеть как разгонят к чертовой матери одесскую книгу, где упитанные морды стоят годами возле управления сбу. или узкоглазых на 7-ом километре. :mrgreen:
нбу, удачи. :D

Смотрю, в теме публикации курса на одфоруме уже, как 7-8 лет назад, стали появляться курсы с книжки и 7го км, хотя последние годы ограничивались официальными обменниками. И даже про USDT начали писать. Эффект от действий НБУ на глазах.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 15:58

  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют

не закручували - скиглили, закрутили - теж скиглять. Що за люди?

ты вникни в нововведение. И когда пойдёшь потом обесценивающуюся гривну пристроить тоже скиглить начнёшь.
мне больше верится в Зебре с его 55 чем в 36
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:09

  konstantin kirovograd написав:
  ScaryBee написав:
  konstantin kirovograd написав:что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют

не закручували - скиглили, закрутили - теж скиглять. Що за люди?

ты вникни в нововведение. И когда пойдёшь потом обесценивающуюся гривну пристроить тоже скиглить начнёшь.
мне больше верится в Зебре с его 55 чем в 36


та можно вообще успокоиться. сейчас нбу поиграется (это все похоже на инфошум). когда курс достигнет кондиции и начнет показывать уверенную тенденцию на гривнеукрепляж, то отменят весь бред (и в том числе тот, который еще не ввели, но который есть в распоряжении Оборзевателя :D ). Думаю, в нбу сами прекрасно всё понимают, что их крайнее решение - это дичЪ. И вообще, то что пока пишет Оборзеватель - я бы это пока не воспринимал всерьез.
Ну а кому надо купить-продать, тот всегда спокойно купит-продаст. пересичному в общем-то от этих правил ни холодно, ни жарко
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:29

  Alex2007 написав:
  konstantin kirovograd написав:ты вникни в нововведение. И когда пойдёшь потом обесценивающуюся гривну пристроить тоже скиглить начнёшь.
мне больше верится в Зебре с его 55 чем в 36


та можно вообще успокоиться. сейчас нбу поиграется (это все похоже на инфошум). когда курс достигнет кондиции и начнет показывать уверенную тенденцию на гривнеукрепляж, то отменят весь бред (и в том числе тот, который еще не ввели, но который есть в распоряжении Оборзевателя :D ). Думаю, в нбу сами прекрасно всё понимают, что их крайнее решение - это дичЪ. И вообще, то что пока пишет Оборзеватель - я бы это пока не воспринимал всерьез.
Ну а кому надо купить-продать, тот всегда спокойно купит-продаст. пересичному в общем-то от этих правил ни холодно, ни жарко

Нет ничего более постоянного, чем временное. Отрабатывает у нас на все 200%.
Да и зачем уважающей себя институции отменять бред, если его можно не вводить и даже не фантазировать в данном направлении?
Курсы уже спрятали, дичь...помогло? :mrgreen:
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  копейка написав:Нет ничего более постоянного, чем временное. Отрабатывает у нас на все 200%.
Да и зачем уважающей себя институции отменять бред, если его можно не вводить и даже не фантазировать в данном направлении?
Курсы уже спрятали, дичь...помогло?


ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.
Для сдерживания роста все методы подходят.

п.с. но нужно было конечно, начинать бороться с явно непродуктивным использованием звров всякими сомнительными товарисчами еще в мае где-то (но скорее всего, более крупные, и тоже сомнительные, товарисчи в мае не сконвертировались полностью - поэтому и держали официальные 29 и кучу дыр)
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 16:42

  konstantin kirovograd написав:это разве регулятор-то нате вам миллионы беженцев по 29 берите,дружбаны с межбанка вам тоже налить под типа критический импорт по 29.Держите и вы.
Прошло 5 месяцев..... так что делать бакса нет и не придвидится,наверное запретим в обменках курс на табло

Сейчас в очередях в обменках актуальна ситуация аки раньше в поликлиниках. Есть очередь, и тем кому на секундочку - спросить курс. :D
Спрятать курсы с табло обменок такого даже папередники не смогли придумать
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:21

  hume написав:
  konstantin kirovograd написав:это разве регулятор-то нате вам миллионы беженцев по 29 берите,дружбаны с межбанка вам тоже налить под типа критический импорт по 29.Держите и вы.
Прошло 5 месяцев..... так что делать бакса нет и не придвидится,наверное запретим в обменках курс на табло

Сейчас в очередях в обменках актуальна ситуация аки раньше в поликлиниках. Есть очередь, и тем кому на секундочку - спросить курс. :D
Спрятать курсы с табло обменок такого даже папередники не смогли придумать

Считаешь себя шибко мудрым и не помнишь,что в январе 2015 вообще обменки закрыли, а в банках ксерокопии паспорта делали.
Вело
 
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