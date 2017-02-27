Додано: Чет 04 сер, 2022 16:09

konstantin kirovograd написав: ScaryBee написав: konstantin kirovograd написав: что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют что это за дичь.ПОчему тогда 5 месяцев закрывали глаза на бинансеров и карточных туристов а также курс для своих на межбанке 29 при 37 на рынке.А сейчас гайки по максимуму закручуют

не закручували - скиглили, закрутили - теж скиглять. Що за люди? не закручували - скиглили, закрутили - теж скиглять. Що за люди?

ты вникни в нововведение. И когда пойдёшь потом обесценивающуюся гривну пристроить тоже скиглить начнёшь.

мне больше верится в Зебре с его 55 чем в 36 ты вникни в нововведение. И когда пойдёшь потом обесценивающуюся гривну пристроить тоже скиглить начнёшь.мне больше верится в Зебре с его 55 чем в 36

та можно вообще успокоиться. сейчас нбу поиграется (это все похоже на инфошум). когда курс достигнет кондиции и начнет показывать уверенную тенденцию на гривнеукрепляж, то отменят весь бред (и в том числе тот, который еще не ввели, но который есть в распоряжении Оборзевателя). Думаю, в нбу сами прекрасно всё понимают, что их крайнее решение - это дичЪ. И вообще, то что пока пишет Оборзеватель - я бы это пока не воспринимал всерьез.Ну а кому надо купить-продать, тот всегда спокойно купит-продаст. пересичному в общем-то от этих правил ни холодно, ни жарко