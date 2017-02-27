Додано: Чет 04 сер, 2022 17:52

Alex2007 написав: ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят. ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят.

Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли...