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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9815981698179818
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:46

Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 17:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Alex2007 написав:ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят.


Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:09

Камнем вниз!©

Завтра вгру/вниз, чи вбік? :D
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 04 сер, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:31

  Успіх написав:
  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)

Ще не вечір, а вже почались акуїтєльні історії :D

1100 гривен це 20 літрів пального. 10 кг гречки. шо тут акуительного?
Вело
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:32

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Як колись казали тут - кеди більше стопталися , ніж прибутку ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 18:51

  Вело написав:
  Успіх написав:
  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)

Ще не вечір, а вже почались акуїтєльні історії :D

1100 гривен це 20 літрів пального. 10 кг гречки. шо тут акуительного?

Не скажите, 10 кг гречки мне хватит на год. Обеспечить себя дефицитной крупой на целый год за пол дня не так уж плохо//)
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:16

  hume написав:Сейчас в очередях в обменках актуальна ситуация аки раньше в поликлиниках. Есть очередь, и тем кому на секундочку - спросить курс. :D
Спрятать курсы с табло обменок такого даже папередники не смогли придумать

Ох уж ці хвантазери, самі хоч раз в обмінниках були?
Курс усередині написаний, це у зовнішній рекламі цифри прибрали та і всьо, чого ви так збудились - незрозуміло
zerocool
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 19:50

  zerocool написав:
  hume написав:Сейчас в очередях в обменках актуальна ситуация аки раньше в поликлиниках. Есть очередь, и тем кому на секундочку - спросить курс. :D
Спрятать курсы с табло обменок такого даже папередники не смогли придумать

Ох уж ці хвантазери, самі хоч раз в обмінниках були?
Курс усередині написаний, це у зовнішній рекламі цифри прибрали та і всьо, чого ви так збудились - незрозуміло

Та для телепатів нічого не змінилося, курс можна відчути.
копейка
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:22

  Вело написав:
  Успіх написав:
  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)

Ще не вечір, а вже почались акуїтєльні історії :D

1100 гривен це 20 літрів пального. 10 кг гречки. шо тут акуительного?

ага, в сім'ї долярчика менш ніж за 2000 грн, вільного часу для валютних ̶о̶п̶е̶р̶а̶ц̶і̶й̶ махінацій не знайдуть :)
ScaryBee
 
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