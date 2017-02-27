Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 сер, 2022 17:46
Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//)
Додано: Чет 04 сер, 2022 17:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли...
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:09
Камнем вниз!©
Завтра вгру/вниз, чи вбік?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 04 сер, 2022 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:31
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:32
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Як колись казали тут - кеди більше стопталися , ніж прибутку ...
Додано: Чет 04 сер, 2022 18:51
Не скажите, 10 кг гречки мне хватит на год. Обеспечить себя дефицитной крупой на целый год за пол дня не так уж плохо//)
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:16
Ох уж ці хвантазери, самі хоч раз в обмінниках були?
Курс усередині написаний, це у зовнішній рекламі цифри прибрали та і всьо, чого ви так збудились - незрозуміло
Додано: Чет 04 сер, 2022 19:50
Та для телепатів нічого не змінилося, курс можна відчути.
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:22
ага, в сім'ї долярчика менш ніж за 2000 грн, вільного часу для валютних ̶о̶п̶е̶р̶а̶ц̶і̶й̶ махінацій не знайдуть
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