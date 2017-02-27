RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9816981798189819
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:37

  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)

по чем новую продажу сделаешь? 45?
Олежан
 
Повідомлень: 768
З нами з: 01.12.20
Подякував: 15 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:39

Пройшовся містом, це хочу вам сказати просто вау відчуття - ніяких вивісок ніяких канторних курсів, ніяких диференціалів із інтегралами в голові після споглядання червоних нервових цифр валют...
навіть банки рідко вішають табла на вулицю (не бачив)
реально інши відчуття ))
НБУ таки знає чим підманити людей
greenozon
 
Повідомлень: 13953
З нами з: 01.06.14
Подякував: 270 раз.
Подякували: 1288 раз.
 
Профіль
1
1
2
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:52

  Сибарит написав: Уже можно утверждать, что прошлая неделя была не началом перемен, а аномалией.

Гайки еще не закручивают

Та да. Негативный прогноз пока откладывается. И это хорошо.
Более того, объем продажи валюты экспортерами дает надежду, что может и не реализоваться.
Навуходоносор
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2485
З нами з: 21.09.13
Подякував: 816 раз.
Подякували: 967 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 20:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ScaryBee написав:Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом.
І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!

Боюсь, економічні процеси мають дещо іншу логіку.
Варто зазначити, що "заощаджені" на розмитненні гроші будуть витрачені на щось інше, з чого заплатять податки. Без "інтересу" митних схематозників.
Інфляція (двох типів) та девальвація дещо різні явища. Не наговорюйте на пересічного добродія зі $100. Він лише намагається врятувати зароблене.
centurionus
 
Повідомлень: 1726
З нами з: 07.10.09
Подякував: 363 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:37

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Обменки начинають креативить :)
Рассылка в телеграмме:
Зображення
chatmag
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 10.02.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 21:46

Сьогодні до Державного бюджету України надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів. https://glavcom.ua/economics/finances/a ... 65678.html
ждем помощи от Сомали и Ефиопии
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14235
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2060 раз.
Подякували: 2902 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9816981798189819
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3099, 3100, 3101
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31001 33125599
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 18:49
Alex Philidor
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11394283
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22536142
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (167)
04.08.2022 22:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.