|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:37
asti написав:
Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//)
по чем новую продажу сделаешь? 45?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 768
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:39
Пройшовся містом, це хочу вам сказати просто вау відчуття - ніяких вивісок ніяких канторних курсів, ніяких диференціалів із інтегралами в голові після споглядання червоних нервових цифр валют...
навіть банки рідко вішають табла на вулицю (не бачив)
реально інши відчуття ))
НБУ таки знає чим підманити людей
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 13953
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 270 раз.
- Подякували: 1288 раз.
-
- Профіль
-
1
1
2
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:52
Сибарит написав:
Уже можно утверждать, что прошлая неделя была не началом перемен, а аномалией.
Гайки еще не закручивают
Та да. Негативный прогноз пока откладывается. И это хорошо.
Более того, объем продажи валюты экспортерами дает надежду, что может и не реализоваться.
-
Навуходоносор
-
-
- Повідомлень: 2485
- З нами з: 21.09.13
- Подякував: 816 раз.
- Подякували: 967 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 04 сер, 2022 20:57
ScaryBee написав:
Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом.
І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!
Боюсь, економічні процеси мають дещо іншу логіку.
Варто зазначити, що "заощаджені" на розмитненні гроші будуть витрачені на щось інше, з чого заплатять податки. Без "інтересу" митних схематозників.
Інфляція (двох типів) та девальвація дещо різні явища. Не наговорюйте на пересічного добродія зі $100. Він лише намагається врятувати зароблене.
-
centurionus
-
-
- Повідомлень: 1726
- З нами з: 07.10.09
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 488 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 сер, 2022 21:46
ждем помощи от Сомали и Ефиопии
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 14235
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2060 раз.
- Подякували: 2902 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|31001
|33125599
|
|
|1621
|11394283
|
|
|7972
|22536142
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|