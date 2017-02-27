Пройшовся містом, це хочу вам сказати просто вау відчуття - ніяких вивісок ніяких канторних курсів, ніяких диференціалів із інтегралами в голові після споглядання червоних нервових цифр валют... навіть банки рідко вішають табла на вулицю (не бачив) реально інши відчуття )) НБУ таки знає чим підманити людей
ScaryBee написав:Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом. І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!
Боюсь, економічні процеси мають дещо іншу логіку. Варто зазначити, що "заощаджені" на розмитненні гроші будуть витрачені на щось інше, з чого заплатять податки. Без "інтересу" митних схематозників. Інфляція (двох типів) та девальвація дещо різні явища. Не наговорюйте на пересічного добродія зі $100. Він лише намагається врятувати зароблене.
ScaryBee написав:Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом. І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!
Боюсь, економічні процеси мають дещо іншу логіку. Варто зазначити, що "заощаджені" на розмитненні гроші будуть витрачені на щось інше, з чого заплатять податки. Без "інтересу" митних схематозників.
ви підмінюєте поняття, як типовий ітшник: якщо він не заплатив умовно 20% імпортного ПДВ, і піде їх потратить у супермаркет, то податкова отримає лише 20% від 20% (умовно), тобто 4% від початкової суми, а не 20%.
moveton написав:Смотрю, в теме публикации курса на одфоруме уже, как 7-8 лет назад, стали появляться курсы с книжки и 7го км, хотя последние годы ограничивались официальными обменниками. И даже про USDT начали писать. Эффект от действий НБУ на глазах.