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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9817981898199820
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:29

  pilker написав:
  moveton написав:Смотрю, в теме публикации курса на одфоруме уже, как 7-8 лет назад, стали появляться курсы с книжки и 7го км, хотя последние годы ограничивались официальными обменниками. И даже про USDT начали писать. Эффект от действий НБУ на глазах.


по ссыли вангуют о новых ограничениях

https://biz.today.ua/ru/nbu-vvedet-novye-ogranychenyya-dlya-obmennykov-kak-eto-povlyyaet-na-kurs-valyut/


мне просто кажется, что государственных приватбанк в рамках разрешенного в законах спокойно поднимет курс на неделе до 37.99 - 39.99 - и обменники приблизительно тоже на этом уровне останутся. Вот так и будет это работать месяц-два. А через месяц-два будут новые вводные.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:53

  Олежан написав:
  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)
по чем новую продажу сделаешь? 45?
Вот я потому и не сдал по 42 - думал - 40 так быстро проскочили - идём на 45, и... как в той песТне: а к 11-ти туз! :)
asti
 
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