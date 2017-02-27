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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 сер, 2022 22:29
мне просто кажется, что государственных приватбанк в рамках разрешенного в законах спокойно поднимет курс на неделе до 37.99 - 39.99 - и обменники приблизительно тоже на этом уровне останутся. Вот так и будет это работать месяц-два. А через месяц-два будут новые вводные.
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Додано: Чет 04 сер, 2022 22:53
Олежан написав: asti написав:
Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//)
по чем новую продажу сделаешь? 45?
Вот я потому и не сдал по 42 - думал - 40 так быстро проскочили - идём на 45, и... как в той песТне: а к 11-ти туз!
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Додано: Чет 04 сер, 2022 23:41
Andrey2512 написав:
Надо подождать 3 месяца и все видно будет.
Земля сказал, что выручки от зерна на 2 месяца хватит.
Этот мем без вопросов снова зайдет всем не купившим по 27 осенью и ожидающим по 25 в прошлом декабре от выручки по кукурузе.
Надо просто подождать.
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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