RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9817981898199820
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:29

  pilker написав:
  moveton написав:Смотрю, в теме публикации курса на одфоруме уже, как 7-8 лет назад, стали появляться курсы с книжки и 7го км, хотя последние годы ограничивались официальными обменниками. И даже про USDT начали писать. Эффект от действий НБУ на глазах.


по ссыли вангуют о новых ограничениях

https://biz.today.ua/ru/nbu-vvedet-novye-ogranychenyya-dlya-obmennykov-kak-eto-povlyyaet-na-kurs-valyut/


мне просто кажется, что государственных приватбанк в рамках разрешенного в законах спокойно поднимет курс на неделе до 37.99 - 39.99 - и обменники приблизительно тоже на этом уровне останутся. Вот так и будет это работать месяц-два. А через месяц-два будут новые вводные.
Alex2007
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 3605
З нами з: 11.10.16
Подякував: 1731 раз.
Подякували: 1606 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:53

  Олежан написав:
  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)
по чем новую продажу сделаешь? 45?
Вот я потому и не сдал по 42 - думал - 40 так быстро проскочили - идём на 45, и... как в той песТне: а к 11-ти туз! :)
asti
 
Повідомлень: 2860
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 556 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 23:41

  Andrey2512 написав:Надо подождать 3 месяца и все видно будет.
Земля сказал, что выручки от зерна на 2 месяца хватит. :D

Этот мем без вопросов снова зайдет всем не купившим по 27 осенью и ожидающим по 25 в прошлом декабре от выручки по кукурузе.
Надо просто подождать.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 373
З нами з: 31.07.19
Подякував: 258 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:01

Закінчиться з мінялами під зонтіками як в 90ті якщо терміново не прогнати марксистів Зеленського.

Грн патріотам не сильно радіти - бо соціальної валюти укр.банкам взяти нема звідки. Весь час повторювати про халву і малювати фантомний курс не вийде, довіри все менше і менше. Якщо нбу піде далі то невдовзі з'являться ціни в у.е. поруч з гривневими.
Moneta
 
Повідомлень: 3045
З нами з: 26.06.11
Подякував: 71 раз.
Подякували: 1436 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:47

  Moneta написав:Закінчиться з мінялами під зонтіками як в 90ті якщо терміново не прогнати марксистів Зеленського.

Грн патріотам не сильно радіти - бо соціальної валюти укр.банкам взяти нема звідки. Весь час повторювати про халву і малювати фантомний курс не вийде, довіри все менше і менше. Якщо нбу піде далі то невдовзі з'являться ціни в у.е. поруч з гривневими.

В Україні поки що були самі марксисти. Завжди були обмеження по покупці, контракти і таке інше.

В нашому селі 10 банків, 20 пунктів, а міняли весь час лишались. Як на базарі, так і на дому.

Щодо прогнати, то це зараз і намагається зробити Путін. Здасте йому по 50 рублів за доллар.
Вело
 
Повідомлень: 278
З нами з: 03.03.15
Подякував: 37 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

хорошо бы вернуться к традиции и организовать голосовалку с курсом на 1сентября или 1января.
чик
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6851
З нами з: 03.01.09
Подякував: 5900 раз.
Подякували: 920 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:19

  Вело написав:
вообще обменки закрыли,
а в банках ксерокопии паспорта делали.
кстати, давно такого жду .
flysoulfly
 
Повідомлень: 760
З нами з: 13.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9817981898199820
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3099, 3100, 3101
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31001 33126695
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 сер, 2022 18:49
Alex Philidor
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1621 11394448
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 лип, 2022 23:47
antey1969
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22536268
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.