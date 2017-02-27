Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:40

Кучинелли написав: Alex2007 написав: ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят. ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят.



Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли... Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли...

Вітаю.Вас вельми активно підтримали в плюсиках до цього допису.При чому допис максимально негативний. Сумно...Дозволю собі прокоментувати:Навіть якщо ви праві, то видавати долари будуть по курсу НБУ. Є ймовірність, що на той час він буде вищий ніж зараз.Навіть якщо ви праві, то не має значення чи населення триматиме гривні чи долари в банках. Все одно буде біда.Навіть якщо ви праві, то щоб захистити себе від того що ви прогнозуєте, пересічним потрібно вже зараз почати витягувати гроші із банківської системи, що автоматично призведе до колапсу цієї системи.Навіть якщо ви праві, то всі хто купують долар на депозит, роблять це свідомо із розрахунку, що можливо ніколи не зможуть отримати його на руки. Цей долар в еквіваленті 50 тис грн - це для пересічних, а не для тих хто оперує мільйонами.Резюме.Не нагнітайте! В умовах війни ми непогано тримаємось.За ось ці слова написані вами: "Т к, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается." я б на місці модераторів заблокував вас на кілька днів, за неповагу до учасників форуму.