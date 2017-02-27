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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 98189819982098219822>
Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:26

  moveton написав:Смотрю, в теме публикации курса на одфоруме уже, как 7-8 лет назад, стали появляться курсы с книжки и 7го км, хотя последние годы ограничивались официальными обменниками. И даже про USDT начали писать. Эффект от действий НБУ на глазах.


по ссыли вангуют о новых ограничениях

https://biz.today.ua/ru/nbu-vvedet-novye-ogranychenyya-dlya-obmennykov-kak-eto-povlyyaet-na-kurs-valyut/
pilker
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:29

  pilker написав:
  moveton написав:Смотрю, в теме публикации курса на одфоруме уже, как 7-8 лет назад, стали появляться курсы с книжки и 7го км, хотя последние годы ограничивались официальными обменниками. И даже про USDT начали писать. Эффект от действий НБУ на глазах.


по ссыли вангуют о новых ограничениях

https://biz.today.ua/ru/nbu-vvedet-novye-ogranychenyya-dlya-obmennykov-kak-eto-povlyyaet-na-kurs-valyut/


мне просто кажется, что государственных приватбанк в рамках разрешенного в законах спокойно поднимет курс на неделе до 37.99 - 39.99 - и обменники приблизительно тоже на этом уровне останутся. Вот так и будет это работать месяц-два. А через месяц-два будут новые вводные.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 22:53

  Олежан написав:
  asti написав:Кароч, аткупілся в Пріватє пА 39,10, заработал 1100 грівєн,
і на том спАсиба//) :) :)
по чем новую продажу сделаешь? 45?
Вот я потому и не сдал по 42 - думал - 40 так быстро проскочили - идём на 45, и... как в той песТне: а к 11-ти туз! :)
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Повідомлення Додано: Чет 04 сер, 2022 23:41

  Andrey2512 написав:Надо подождать 3 месяца и все видно будет.
Земля сказал, что выручки от зерна на 2 месяца хватит. :D

Этот мем без вопросов снова зайдет всем не купившим по 27 осенью и ожидающим по 25 в прошлом декабре от выручки по кукурузе.
Надо просто подождать.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 01:01

Закінчиться з мінялами під зонтіками як в 90ті якщо терміново не прогнати марксистів Зеленського.

Грн патріотам не сильно радіти - бо соціальної валюти укр.банкам взяти нема звідки. Весь час повторювати про халву і малювати фантомний курс не вийде, довіри все менше і менше. Якщо нбу піде далі то невдовзі з'являться ціни в у.е. поруч з гривневими.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 06:47

  Moneta написав:Закінчиться з мінялами під зонтіками як в 90ті якщо терміново не прогнати марксистів Зеленського.

Грн патріотам не сильно радіти - бо соціальної валюти укр.банкам взяти нема звідки. Весь час повторювати про халву і малювати фантомний курс не вийде, довіри все менше і менше. Якщо нбу піде далі то невдовзі з'являться ціни в у.е. поруч з гривневими.

В Україні поки що були самі марксисти. Завжди були обмеження по покупці, контракти і таке інше.

В нашому селі 10 банків, 20 пунктів, а міняли весь час лишались. Як на базарі, так і на дому.

Щодо прогнати, то це зараз і намагається зробити Путін. Здасте йому по 50 рублів за доллар.
Вело
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:30

По якій ціні зараз можно міняйлам продати евро, підскажіть будь ласка)
pavel_boyko121
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 07:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

хорошо бы вернуться к традиции и организовать голосовалку с курсом на 1сентября или 1января.
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:19

  Вело написав:
вообще обменки закрыли,
а в банках ксерокопии паспорта делали.
кстати, давно такого жду .
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:40

  Кучинелли написав:
  Alex2007 написав:ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят.


Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли...

Вітаю.
Вас вельми активно підтримали в плюсиках до цього допису.
При чому допис максимально негативний. Сумно...
Дозволю собі прокоментувати:
Навіть якщо ви праві, то видавати долари будуть по курсу НБУ. Є ймовірність, що на той час він буде вищий ніж зараз.
Навіть якщо ви праві, то не має значення чи населення триматиме гривні чи долари в банках. Все одно буде біда.
Навіть якщо ви праві, то щоб захистити себе від того що ви прогнозуєте, пересічним потрібно вже зараз почати витягувати гроші із банківської системи, що автоматично призведе до колапсу цієї системи.
Навіть якщо ви праві, то всі хто купують долар на депозит, роблять це свідомо із розрахунку, що можливо ніколи не зможуть отримати його на руки. Цей долар в еквіваленті 50 тис грн - це для пересічних, а не для тих хто оперує мільйонами.

Резюме.
Не нагнітайте! В умовах війни ми непогано тримаємось.
За ось ці слова написані вами: "Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается." я б на місці модераторів заблокував вас на кілька днів, за неповагу до учасників форуму.
Realist
 
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