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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9819982098219822>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:44

  pilker написав:по ссыли вангуют о новых ограничениях

https://biz.today.ua/ru/nbu-vvedet-novye-ogranychenyya-dlya-obmennykov-kak-eto-povlyyaet-na-kurs-valyut/

як так сталося, що бідні нещасні обмінники сплачують 165 грн податків в рік?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:49

  Moneta написав:Грн патріотам не сильно радіти - бо соціальної валюти укр.банкам взяти нема звідки.

з міжбанку?
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 08:55

  ScaryBee написав:
  pilker написав:по ссыли вангуют о новых ограничениях

https://biz.today.ua/ru/nbu-vvedet-novye-ogranychenyya-dlya-obmennykov-kak-eto-povlyyaet-na-kurs-valyut/

як так сталося, що бідні нещасні обмінники сплачують 165 грн податків в рік?

Не звертайте увагу на такі публікації.
Ось наприклад маячня із статті:
"Если раньше небанковские финансовые учреждения (обменники) искусственно завышали курс доллара и спекулировали на курсе, то сейчас Нацбанк делает все для того, чтобы обмен валюты был максимально прозрачным."
Обмінки працюють від обертів. Величина курсу їх цікавить, але тих хто дійсно заробляє на валютообміні в першу чергу цікавлять оберти і курси вони рухають в ту чи іншу сторону виключно для того, щоб ці оберти збільшити.
Так звичайно, поряд із такими операторами валютообмінного ринку, діє величезна кількість "будок", ціль який в основному скупка СКВ у туристів по занижених курсах та консолідація цієї СКВ для певних осіб чи груп осіб.
Але кожен, хто в своєму місті хоча б 2-3 рази на рік обмінює по кілька тисяч $ вже давно має певні контакти для обміну і не бігає по "будках" в пошуку кращого курсу.
І ще. Оператори валютообмінного ринку - це додаткова конкуренція для банкав і відповідно вигідніші курси для пересічних. Якщо забрати їх з ринку, і орієнтуватись на БС де половина банків - державні, а третина із інозкмним капіталом (їм дорога валюта не потрібна), то нічого доброго для пересічного із того не буде.
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:45

  Кучинелли написав:
  Alex2007 написав:ну курс же откатился на пару гривень, - значит помогло.Для сдерживания роста все методы подходят.


Что помогло?Это чистая реакция на социальный доллар.Причём очень быстро потухшая.Основная масса владельцев не нужной гривны ломанулась за соц долларом.В обменке кто мог взять, напрмер, тот кто долг отдать, или закупку делать.А все невдахи ещё с февраля слившиеся па 28 до сих пор тужатся и гадают, как им выкрутиться от убытков.А нбу через банки только и ручки потирает, т к гривна планировавшаяся на реальный доллар, осела на счетах в прокладках подмахнувших очередному одурачиванию.Я не спорю, что кто то и получит баксы взад, но основная масса голубковых как обычно полиняет.За какой гривнеукрепляж ты пишешь --- уже в сентябре дефолт.Ну да, его обзовут как нить по другому, чтобы не пужать, но смысл останется - валюты на погашение долга нет.И все голубковы аккурат через 3 месяца пойдут за своими депо.Т к среди них более половины кретинов, то переоформятся ещё на 3-6 мес, т к выдавать никто и не собирается.А вот в сл году когда курс выше полсотни, придумают новый закон, по кот вернут или ничего или гривну ту же что вкладывали, и то по 1000 в сутки.Ну здесь же полфорума это уже прошли...

flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:48

Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:51

ОВДП, які знаходяться в обігу, за номінально-амортизаційною вартістю, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення

ОВДП в розрізі валют будуть пізніше, можливо, вже в понеділок, так як НБУ вже не вперше забув оновити необхідний файл з даними.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:53

  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

там картина на 21 липня,
якраз 20го було погашення.

В ту пору 16% ОВДП не було, а Радабанк і РВС наливали під 20% депозити (16% чистими) на 1,5 .. 3 місяці, Січ 18% на місяць. Як пише Кучинеллі: "кретини понесли гроші в банки"

Чому пишуть про зміцнення кривні від мудрого НБУ щодо вивісок обмінок та соцдолара і забувають про те, що ОВДП з 9,5%...11% стало 16%.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 сер, 2022 09:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:56

  flyman написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

там картина на 21 липня,
якраз 20го було погашення.

В ту пору 16% ОВДП не було, а Радабанк і РВС наливали під 20% депозити (16% чистими) на 1,5 .. 3 місяці, Січ 18% на місяць. Як пише Кучинеллі: "кретини понесли гроші в банки"


Все кто хотел, могли переразместиться, но этого не случилось, отсюда вывод - 16% ставка никого не заинтересовала
Evgeny
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 09:59

  Evgeny написав:
  flyman написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

там картина на 21 липня,
якраз 20го було погашення.

В ту пору 16% ОВДП не було, а Радабанк і РВС наливали під 20% депозити (16% чистими) на 1,5 .. 3 місяці, Січ 18% на місяць. Як пише Кучинеллі: "кретини понесли гроші в банки"


Все кто хотел, могли переразместиться, но этого не случилось, отсюда вывод - 16% ставка никого не заинтересовала

Тоді її не було, тому понесли хто на короткі депо, хто в тверду валюту "на перетримку".
Ось вчора перевклався з 11% на 16% і закрив прогалину вересень/березень в "каруселі".
https://fi202x.blogspot.com/2022/05/blog-post_25.html
Кешлоф Х1.5 на хліб насущний, комуналь, поточні витрати, тобто на прожиття.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 05 сер, 2022 10:05, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:00

Кстати с понедельника открывается вторичный рынок.
Вот тогда и увидим реальные ставки по ОВГЗ.

Думаю они будут в районе 25%

Что будет делать Минфин для меня загадка. Есть плохое ощущение что Минфин будет и дальше тупить и продолжать продавать свои ОВГЗ нац.банку, тем самым проводя денежную эмиссию.
Evgeny
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