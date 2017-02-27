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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 98209821982298239824>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:15

  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

Автор з мордокниги написав:Объем ОВГЗ в портфеле физ.лиц за 2 недели сократился на 2,3 млрд.грн.
Так на 20 июля портфель составлял 16,7 млрд.грн, а на вчера он сократился до 14,4 млрд.грн.

Є один нюанс - мова про ОВДП гривневі. В той же час, на 20 липня валютних ОВДП у фізосіб було 11.389 млрд грн, а на вчора вже стало 14.901 млрд грн, що на 3,5 млрд грн більше. Сумарно, з 20 липня ОВДП у фізіосіб стало більше на 1.142 млрд грн.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:20

  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

с понедельника открывают рынок и ФЛ снова побегут вкладываться в ОВГЗ, потому что ставки будут по 25% и это без налогов
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:22

  Striker написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

Автор з мордокниги написав:Объем ОВГЗ в портфеле физ.лиц за 2 недели сократился на 2,3 млрд.грн.
Так на 20 июля портфель составлял 16,7 млрд.грн, а на вчера он сократился до 14,4 млрд.грн.

Є один нюанс - мова про ОВДП гривневі. В той же час, на 20 липня валютних ОВДП у фізосіб було 11.389 млрд грн, а на вчора вже стало 14.901 млрд грн, що на 3,5 млрд грн більше. Сумарно, з 20 липня ОВДП у фізіосіб стало більше на 1.142 млрд грн.

Неужели непонятно, что "увеличение" количества валютных ОВГЗ связано с поднятием курса НБУ на 25%
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:25

  Олежан написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

с понедельника открывают рынок и ФЛ снова побегут вкладываться в ОВГЗ, потому что ставки будут по 25% и это без налогов

Учитывая те дисконты с которыми (возможно) будут продавать нерезы (если им, конечно, разрешат!)
ставка (вернее, доходность)
может быть и 50%...
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:28

  asti написав:Неужели непонятно, что "увеличение" количества валютных ОВГЗ связано с поднятием курса НБУ на 25%

Це і так зрозуміло, що причина - зростання оф. курсу з 21 липня. Просто, якщо дивитися окремо ОВДП в гривні, то зменшилося, а ОВДП в валюті в грн еквіваленті навпаки збільшилися, хоч і за рахунок курсу) Я як раз і хотів уточнити цей момент.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:39

  asti написав:
  Олежан написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

с понедельника открывают рынок и ФЛ снова побегут вкладываться в ОВГЗ, потому что ставки будут по 25% и это без налогов

Учитывая те дисконты с которыми (возможно) будут продавать нерезы (если им, конечно, разрешат!)
ставка (вернее, доходность)
может быть и 50%...

тем более...па50 я бы взял
но что нерезам делать с гривной? отправить на счет зсу?
Востаннє редагувалось Олежан в П'ят 05 сер, 2022 10:40, всього редагувалось 2 разів.
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 10:39

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edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:25

  Олежан написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

с понедельника открывают рынок и ФЛ снова побегут вкладываться в ОВГЗ, потому что ставки будут по 25% и это без налогов

25% годовых в гривне в условиях войны - это вообще ни о чем.
Один скачек курса, подобный летнему, и вложения в ОВГЗ теряют всякий смысл.
А два скачка превращают инвестора в волоокого потребителя ягеля.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:46

  antey1969 написав:
  Олежан написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

с понедельника открывают рынок и ФЛ снова побегут вкладываться в ОВГЗ, потому что ставки будут по 25% и это без налогов

25% годовых в гривне в условиях войны - это вообще ни о чем.
Один скачек курса, подобный летнему, и вложения в ОВГЗ теряют всякий смысл.
А два скачка превращают инвестора в волоокого потребителя ягеля.



расскажите это депохолдерам))))
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:47

  antey1969 написав:
  Олежан написав:
  Evgeny написав:Физлица сваливают из ОВГЗ

https://www.facebook.com/permalink.php? ... 6567633079

с понедельника открывают рынок и ФЛ снова побегут вкладываться в ОВГЗ, потому что ставки будут по 25% и это без налогов

25% годовых в гривне в условиях войны - это вообще ни о чем.
Один скачек курса, подобный летнему, и вложения в ОВГЗ теряют всякий смысл.
А два скачка превращают инвестора в волоокого потребителя ягеля.

Достаточно одой таблеткі.
Курс +40% оленям, а +25%, це "для правильних пацанів"
flyman
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