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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:50
Таксссс - прийшло від а-банки повідомлення, що можна відкривати валютний депозит від 3х міс.
Курс, наче, бачу там 37,59
Значить, вже і їх попустило)))
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Успіх
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51
Успіх написав:
Таксссс - прийшло від а-банки повідомлення, що можна відкривати валютний депозит від 3х міс.
Курс, наче, бачу там 37,59
Значить, вже і їх попустило)))
К-конкуренкия
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Олежан
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:53
Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы
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Олежан
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:54
bamper написав: Олежан написав:
Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы
аха... повиводиш зараз
бакс можно
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Олежан
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:22
Олежан написав: bamper написав: Олежан написав:
Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы
аха... повиводиш зараз
бакс можно
1(один) бакс?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:27
flysoulfly написав: Олежан написав: bamper написав:
аха... повиводиш зараз
бакс можно
1(один) бакс?
Бакс не може бути один, це множина.
Один бак може бути
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41
Олежан написав: bamper написав: Олежан написав:
Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы
аха... повиводиш зараз
бакс можно
Как ?
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Amat
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:48
Amat написав:
..
Как ?
в барсетке, не больше 10К на человека
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sequence
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:51
sequence написав: Amat написав:
..
Как ?
в барсетке, не больше 10К на человека
до €10К без об'явления
больше - притворится суркисом
Востаннє редагувалось flysoulfly
в П'ят 05 сер, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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