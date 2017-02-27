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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9821982298239824>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:50

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

Таксссс - прийшло від а-банки повідомлення, що можна відкривати валютний депозит від 3х міс.
Курс, наче, бачу там 37,59
Значить, вже і їх попустило)))
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:51

  Успіх написав:Таксссс - прийшло від а-банки повідомлення, що можна відкривати валютний депозит від 3х міс.
Курс, наче, бачу там 37,59
Значить, вже і їх попустило)))


К-конкуренкия
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:53

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:54

  Олежан написав:Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы

аха... повиводиш зараз :lol:
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 11:54

  bamper написав:
  Олежан написав:Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы

аха... повиводиш зараз :lol:

бакс можно
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:22

  Олежан написав:
  bamper написав:
  Олежан написав:Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы

аха... повиводиш зараз :lol:

бакс можно
1(один) бакс?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:27

  flysoulfly написав:
  Олежан написав:
  bamper написав:аха... повиводиш зараз :lol:

бакс можно
1(один) бакс?

Бакс не може бути один, це множина.
Один бак може бути :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:41

  Олежан написав:
  bamper написав:
  Олежан написав:Кстати, нормальная тема Грн - $депо - вывод зарубеж с инвестицией в стабильные активы

аха... повиводиш зараз :lol:

бакс можно


Как ?
Amat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:48

  Amat написав:..

Как ?

в барсетке, не больше 10К на человека
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:51

  sequence написав:
  Amat написав:..

Как ?

в барсетке, не больше 10К на человека
до €10К без об'явления
больше - притворится суркисом
Востаннє редагувалось flysoulfly в П'ят 05 сер, 2022 12:57, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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