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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Amat написав:Как ?

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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьогодні заїхали до Франківська, обмінки у центрі закриті, на ринку закриті на переоснащення, табло навіть заклеєні. Можливо, кит працює, не заїжджали.
Розкажіть ще про гайки.
копейка
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