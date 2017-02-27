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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 12:57
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:13
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Сьогодні заїхали до Франківська, обмінки у центрі закриті, на ринку закриті на переоснащення, табло навіть заклеєні. Можливо, кит працює, не заїжджали.
Розкажіть ще про гайки.
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