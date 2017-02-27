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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9821982298239824
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Сьогодні заїхали до Франківська, обмінки у центрі закриті, на ринку закриті на переоснащення, табло навіть заклеєні. Можливо, кит працює, не заїжджали.
Розкажіть ще про гайки.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:00

На цьому тижні жодних змін в валютних ОВДП.
Трохи збільшився офіційний курс гривні щодо євро.

ОВДП, які знаходяться в обігу, в ін. валюті, в перерахунку по номіналу
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу, в розрізі валют, млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:12

  sequence написав:
  Amat написав:..

Как ?

в барсетке, не больше 10К на человека


это вывоз, а не вывод :D

и у меня такая опция отсутствует :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:13

  ScaryBee написав:
  centurionus написав:
  ScaryBee написав:Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом.
І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!

Боюсь, економічні процеси мають дещо іншу логіку.
Варто зазначити, що "заощаджені" на розмитненні гроші будуть витрачені на щось інше, з чого заплатять податки. Без "інтересу" митних схематозників.

ви підмінюєте поняття, як типовий ітшник:
якщо він не заплатив умовно 20% імпортного ПДВ, і піде їх потратить у супермаркет, то податкова отримає лише 20% від 20% (умовно), тобто 4% від початкової суми, а не 20%.

І? Постачальники супермаркету десь теж щось купують з ПДВ і так далі.
Податки куди підуть?!! До 50% податків "пиляться" в різний спосіб, гривня конвертується, капітал залишає країну. Що тут доброго?
Всі роздуми а-ля "о позітівє общіпиванія гусєй" - для Норвегії. Тут додаткові податки підуть, в кращому випадку,на 100к+ ЗП манікюрщиці-заступнику міністра, яка їх витратить в бутікові на імпортний мотлох
centurionus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:22

  centurionus написав:І? Постачальники супермаркету десь теж щось купують з ПДВ і так далі.
Податки куди підуть?!! До 50% податків "пиляться" в різний спосіб, гривня конвертується, капітал залишає країну. Що тут доброго?
Всі роздуми а-ля "о позітівє общіпиванія гусєй" - для Норвегії. Тут додаткові податки підуть, в кращому випадку,на 100к+ ЗП манікюрщиці-заступнику міністра, яка їх витратить в бутікові на імпортний мотлох

Плюсану. До того ж не відомо, чи купувався би Бентлі якби не 0% ставка. А так фактично ще й у пенсійний фонд грошей капнуло. Якщо в ЕС йдемо, то які проблеми відмінити міта на авто, у союзі не буде митних платежів, будь-яке авто купуй і катайся собі по всім 28-30 країнам.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:35

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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 14:46

Співпадіння? ©

Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають!
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється? :D
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  #<1 ... 9821982298239824
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