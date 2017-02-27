ScaryBee написав:Та про всіх - один тягне бентлі за 500К без розмитнення, інші влаштували затори на митниці своїм євробрухтом. І той хто біжить на останні гроші купувати 100 баксів, адже він найрозумніший. А потім сидить на лавочці і скиглить курс піднявся на 25%, ціни, інфляція. Звісно що піднявся! Ти ж особисто побіг зробив внесок в це!
Боюсь, економічні процеси мають дещо іншу логіку. Варто зазначити, що "заощаджені" на розмитненні гроші будуть витрачені на щось інше, з чого заплатять податки. Без "інтересу" митних схематозників.
ви підмінюєте поняття, як типовий ітшник: якщо він не заплатив умовно 20% імпортного ПДВ, і піде їх потратить у супермаркет, то податкова отримає лише 20% від 20% (умовно), тобто 4% від початкової суми, а не 20%.
І? Постачальники супермаркету десь теж щось купують з ПДВ і так далі. Податки куди підуть?!! До 50% податків "пиляться" в різний спосіб, гривня конвертується, капітал залишає країну. Що тут доброго? Всі роздуми а-ля "о позітівє общіпиванія гусєй" - для Норвегії. Тут додаткові податки підуть, в кращому випадку,на 100к+ ЗП манікюрщиці-заступнику міністра, яка їх витратить в бутікові на імпортний мотлох
centurionus написав:І? Постачальники супермаркету десь теж щось купують з ПДВ і так далі. Податки куди підуть?!! До 50% податків "пиляться" в різний спосіб, гривня конвертується, капітал залишає країну. Що тут доброго? Всі роздуми а-ля "о позітівє общіпиванія гусєй" - для Норвегії. Тут додаткові податки підуть, в кращому випадку,на 100к+ ЗП манікюрщиці-заступнику міністра, яка їх витратить в бутікові на імпортний мотлох
Плюсану. До того ж не відомо, чи купувався би Бентлі якби не 0% ставка. А так фактично ще й у пенсійний фонд грошей капнуло. Якщо в ЕС йдемо, то які проблеми відмінити міта на авто, у союзі не буде митних платежів, будь-яке авто купуй і катайся собі по всім 28-30 країнам.
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