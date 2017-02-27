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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:34
НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников
15% рынка
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Олежан
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:51
Олежан написав:
НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников
15% рынка
Передел рынка. Кому-то бизнес понравился. Раньше регионалы всех давили, теперь кто - неужели актеры кабаре?
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whois2010
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:13
whois2010 написав: Олежан написав:
НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников
15% рынка
Передел рынка. Кому-то бизнес понравился. Раньше регионалы всех давили, теперь кто - неужели актеры кабаре?
Кореша актеров
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:17
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.20 40.60
🇺🇸USD 39.50 39.70
🇪🇺EUR 40.00 40.30
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edvardd
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:21
Курс у місті Львів:
🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
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Гурман
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:29
Обменники будут там же и хозяевы их тех же, только теперь откаты платить другим.
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Игорь Алексеевич
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:38
Гурман написав:
Курс у місті Львів:
🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
швидко заховайте!!! а то зараз НБУ форум оштрафує і нам не буде де спілкуватсь
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greenozon
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- Повідомлень: 13964
- З нами з: 01.06.14
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- Подякували: 1291 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:45
greenozon
Ціна кави у місті Львів ,виробництва різних країн:
🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
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Гурман
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- Повідомлень: 503
- З нами з: 11.11.14
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- Подякували: 204 раз.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:45
greenozon написав: Гурман написав:
Курс у місті Львів:
🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
швидко заховайте!!! а то зараз НБУ форум оштрафує і нам не буде де спілкуватсь
тре писати: американська кава, по-віденьски, журек, англійський чай, женевьські жаби
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flyman
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:50
Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
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Moneta
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