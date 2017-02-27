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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9823982498259826>
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:34

Re: Валютний ринок в контексті ДС

НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников
15% рынка
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 15:51

  Олежан написав:НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников
15% рынка

Передел рынка. Кому-то бизнес понравился. Раньше регионалы всех давили, теперь кто - неужели актеры кабаре?
whois2010
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:13

  whois2010 написав:
  Олежан написав:НБУ аннулировал лицензии у четырех компаний, имеющих 600 обменников
15% рынка

Передел рынка. Кому-то бизнес понравился. Раньше регионалы всех давили, теперь кто - неужели актеры кабаре?

Кореша актеров
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:17

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.70 40.00
🇪🇺EUR 40.20 40.60

🇺🇸USD 39.50 39.70
🇪🇺EUR 40.00 40.30
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:21

Курс у місті Львів:

🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:29

Обменники будут там же и хозяевы их тех же, только теперь откаты платить другим.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:38

  Гурман написав:Курс у місті Львів:

🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99



швидко заховайте!!! а то зараз НБУ форум оштрафує і нам не буде де спілкуватсь :)
greenozon
 
Повідомлень: 13964
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:45

greenozon Ціна кави у місті Львів ,виробництва різних країн: :lol:

🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
Гурман
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:45

  greenozon написав:
  Гурман написав:Курс у місті Львів:

🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99



швидко заховайте!!! а то зараз НБУ форум оштрафує і нам не буде де спілкуватсь :)

тре писати: американська кава, по-віденьски, журек, англійський чай, женевьські жаби
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 16:50

Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
Moneta
 
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