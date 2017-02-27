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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9823982498259826
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:02

  Moneta написав:Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.

Вони думають, що "війна спише"
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

нафта менше $90 за барель, цікаво, бензин буде дешевшати, чи #неначасі?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:09

  greenozon написав:
  Гурман написав:Курс у місті Львів:

🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99



швидко заховайте!!! а то зараз НБУ форум оштрафує і нам не буде де спілкуватсь :)

форум не та организация,он не торгует
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:18

  flyman написав:нафта менше $90 за барель, цікаво, бензин буде дешевшати, чи #неначасі?

Уже ж проходили в карантинные времена: когда нефть уходит даже в отрицательную цену начинают объяснять, что в цене бензина нефть составляет совсем незначительную часть.
moveton
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