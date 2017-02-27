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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 17:02
Moneta написав:
Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
Вони думають, що "війна спише"
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flyman
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 18:48
нафта менше $90 за барель, цікаво, бензин буде дешевшати, чи #неначасі?
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flyman
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:09
greenozon написав: Гурман написав:
Курс у місті Львів:
🇺🇸: 39,37/39,53
🇪🇺: 39,72/39,88
🇵🇱: 8,31/8,49
🇬🇧: 47,01/49,99
🇨🇭: 40,01/43,99
швидко заховайте!!! а то зараз НБУ форум оштрафує і нам не буде де спілкуватсь
форум не та организация,он не торгует
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 19:18
flyman написав:
нафта менше $90 за барель, цікаво, бензин буде дешевшати, чи #неначасі?
Уже ж проходили в карантинные времена: когда нефть уходит даже в отрицательную цену начинают объяснять, что в цене бензина нефть составляет совсем незначительную часть.
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moveton
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