Moneta написав:Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
а как вам маштабная приватизация с 1 сентября. И это во время войны когда активы ничего не стоят и никто их не купит из иностранцев. Значит счётчики проверять во время войны нельзя а гособьекты за две копейки приватизировать можно. Не ну реально какая приватизация во время войны
flyman https://www.youtube.com/watch?v=WD8wrVFxfgw Десь в цьому відео, дядька з Окко розповідав чому одномоментна зміна курса з 29 на 36 майже не позначилась на цінах на стеллі (тому що нафта падала весь час і вже напрошувалось зниження ціни) Назагал якщо конкуренти не піджимають, покупці є, то навіщо їм знижати ціну? Кучу нафтобаз знищено, це вже збитки які треба покривать
Moneta написав:Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
а как вам маштабная приватизация с 1 сентября. И это во время войны когда активы ничего не стоят и никто их не купит из иностранцев. Значит счётчики проверять во время войны нельзя а гособьекты за две копейки приватизировать можно. Не ну реально какая приватизация во время войны
Шикарная ярмарка. Назад в 90-е, лучшее время для передела по ситуации. Когда одни стоят в очереди за гуманитаркой другие затеяли приватизацию. Новые Фирташи на новые дцать лет.
28 июля Верховная Рада приняла закон, разработанный с целью ускорения приватизационных процессов в период введения военного положения. Кроме того, Верховная Рада исключила ряд государственных предприятий из перечня запрещенных к приватизации.