Moneta написав:Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
а как вам маштабная приватизация с 1 сентября. И это во время войны когда активы ничего не стоят и никто их не купит из иностранцев. Значит счётчики проверять во время войны нельзя а гособьекты за две копейки приватизировать можно. Не ну реально какая приватизация во время войны
flyman https://www.youtube.com/watch?v=WD8wrVFxfgw Десь в цьому відео, дядька з Окко розповідав чому одномоментна зміна курса з 29 на 36 майже не позначилась на цінах на стеллі (тому що нафта падала весь час і вже напрошувалось зниження ціни) Назагал якщо конкуренти не піджимають, покупці є, то навіщо їм знижати ціну? Кучу нафтобаз знищено, це вже збитки які треба покривать
Moneta написав:Зелень борзеет как регионалы, подминая чужие бизнеса, и закончить должна также.
а как вам маштабная приватизация с 1 сентября. И это во время войны когда активы ничего не стоят и никто их не купит из иностранцев. Значит счётчики проверять во время войны нельзя а гособьекты за две копейки приватизировать можно. Не ну реально какая приватизация во время войны
Шикарная ярмарка, в стиле ака 90-е, и лучшее время для передела по ситуации. Когда одни стоят в очереди за гуманитаркой другие встают в очередь на приватизацию. Новые Фирташи на новые дцать лет.
28 июля Верховная Рада приняла закон, разработанный с целью ускорения приватизационных процессов в период введения военного положения. Кроме того, Верховная Рада исключила ряд государственных предприятий из перечня запрещенных к приватизации.
НБУ написав:Станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 385,4 млн дол. США. У липні вони знизилися на 2% з огляду на інтервенції Національного банку та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави, які значною мірою компенсовані валютними залученнями на користь уряду.
В абсолютных цифрах произошло снижение с 22.8 до 22.4 млрд. Это очень существенное замедление, но не будем забывать о большом предложении на очень коротком отрезке времени, которое с большой долей вероятности является разовым. Впрочем, ситуация выглядит лучше, чем можно было ожидать в сложившихся обстоятельствах, а темп расходования резервов замедлился даже с поправкой на "лишний" миллиард.
В подробностях баланса обращают на себя внимание весьма скромные поступления от заграницы. По новостям складывалось впечатление о несколько больших объемах.
Сибарит написав:Неожиданно рано НБУ опубликовал данные о состоянии резервов.
НБУ написав:Станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 385,4 млн дол. США. У липні вони знизилися на 2% з огляду на інтервенції Національного банку та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави, які значною мірою компенсовані валютними залученнями на користь уряду.
В абсолютных цифрах произошло снижение с 22.8 до 22.4 млрд. Это очень существенное замедление, но не будем забывать о большом предложении на очень коротком отрезке времени, которое с большой долей вероятности является разовым. Впрочем, ситуация выглядит лучше, чем можно было ожидать в сложившихся обстоятельствах, а темп расходования резервов замедлился даже с поправкой на "лишний" миллиард.
В подробностях баланса обращают на себя внимание весьма скромные поступления от заграницы. По новостям складывалось впечатление о несколько больших объемах.
Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.