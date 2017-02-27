Сибарит написав:Неожиданно рано НБУ опубликовал данные о состоянии резервов.
НБУ написав:Станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 385,4 млн дол. США. У липні вони знизилися на 2% з огляду на інтервенції Національного банку та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави, які значною мірою компенсовані валютними залученнями на користь уряду.
В абсолютных цифрах произошло снижение с 22.8 до 22.4 млрд. Это очень существенное замедление, но не будем забывать о большом предложении на очень коротком отрезке времени, которое с большой долей вероятности является разовым. Впрочем, ситуация выглядит лучше, чем можно было ожидать в сложившихся обстоятельствах, а темп расходования резервов замедлился даже с поправкой на "лишний" миллиард.
В подробностях баланса обращают на себя внимание весьма скромные поступления от заграницы. По новостям складывалось впечатление о несколько больших объемах.
Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.