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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9824982598269827
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37

  flyman написав:
  Сибарит написав:Неожиданно рано НБУ опубликовал данные о состоянии резервов.
НБУ написав:Станом на 1 серпня 2022 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 22 385,4 млн дол. США. У липні вони знизилися на 2% з огляду на інтервенції Національного банку та виплати за внутрішніми валютними зобов'язаннями держави, які значною мірою компенсовані валютними залученнями на користь уряду.

В абсолютных цифрах произошло снижение с 22.8 до 22.4 млрд. Это очень существенное замедление, но не будем забывать о большом предложении на очень коротком отрезке времени, которое с большой долей вероятности является разовым. Впрочем, ситуация выглядит лучше, чем можно было ожидать в сложившихся обстоятельствах, а темп расходования резервов замедлился даже с поправкой на "лишний" миллиард.

В подробностях баланса обращают на себя внимание весьма скромные поступления от заграницы. По новостям складывалось впечатление о несколько больших объемах.

Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.

не на часі
https://petition.president.gov.ua/petition/139292
https://petition.president.gov.ua/petition/145362
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:41

  Успіх написав:Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля! :mrgreen:
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється? :D


Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова

ПИЗДЛО .

Я только из ада , проездом ....случайно .....

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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:05

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Я про один напрямок лінії фронту, а не про сам Мико!
На С називається...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.

Для чого, щоб ти уїпав?
А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:19

  Успіх написав:
  flyman написав:Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.

Для чого, щоб ти уїпав?
А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?


Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?
Казкарі.
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