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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9824982598269827
Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37

:idea:
Востаннє редагувалось копейка в П'ят 05 сер, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.
копейка
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:41

  Успіх написав:Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля! :mrgreen:
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється? :D


Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова

ПИЗДЛО .

Я только из ада , проездом ....случайно .....

ПИЗДЛО
холява
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:05

холява
Я про один напрямок лінії фронту, а не про сам Мико!
На С називається...
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:19

  Успіх написав:
  flyman написав:Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.

Для чого, щоб ти уїпав?
А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?


Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?
Казкарі.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:28

  Успіх написав:
  flyman написав:Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.

Для чого, щоб ти уїпав?
А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?

Дело в том, что само по себе уехать и сейчас вполне возможно. Зелёные могут верить, что те погранцы, про которых писали в новостях, что выпускали за взятки, были единственные, но по факту мне надёжные люди и пару дней назад в очередной раз предлагали организовать отъезд. Поэтому не стоит думать, что этот запрет сильно держит тех, кто защищать не желает и любить предпочитает издали. он только добавляет приличный коррупционный поток денег, который идёт в бюджет совсем не Украины. Поскольку убрать эту коррупцию абсолютно не реально, тут правильнее было бы возглавить: официально выпускать под какой-то залог (если не денежный, то можно квартиру, например), может ещё и обязательство заводить в страну какие-то деньги, пока он там. Но правительству это не интересно. Оно предпочитает наслаждаться дырой в бюджете.

  PUnder написав:Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?

С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:37

  холява написав:
  Успіх написав:Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля! :mrgreen:
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється? :D


Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова

ПИЗДЛО .

Я только из ада , проездом ....случайно .....

ПИЗДЛО

з прозрінням Вас щодо місцевого балабола.
краще пізно аніж ніколи.
bamper
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Повідомлення Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:42

  bamper написав:
  холява написав:
  Успіх написав:Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля! :mrgreen:
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється? :D


Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова

ПИЗДЛО .

Я только из ада , проездом ....случайно .....

ПИЗДЛО

з прозрінням Вас щодо місцевого балабола.
краще пізно аніж ніколи.

Вы думаете что $-чик воюет с планшетом на диване?
Или просто он [по НКВДистки] "....-находка для шпиЁна"?
барабашов
 
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