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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:37
Востаннє редагувалось копейка
в П'ят 05 сер, 2022 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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копейка
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 21:41
Успіх написав:
Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля!
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється?
Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова
ПИЗДЛО .
Я только из ада , проездом ....случайно .....
ПИЗДЛО
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холява
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:05
холява
Я про один напрямок лінії фронту, а не про сам Мико!
На С називається...
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:19
Успіх написав: flyman написав:
Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.
Для чого, щоб ти уїпав?
А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?
Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?
Казкарі.
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PUnder
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:28
Успіх написав: flyman написав:
Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.
Для чого, щоб ти уїпав?
А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?
Дело в том, что само по себе уехать и сейчас вполне возможно. Зелёные могут верить, что те погранцы, про которых писали в новостях, что выпускали за взятки, были единственные, но по факту мне надёжные люди и пару дней назад в очередной раз предлагали организовать отъезд. Поэтому не стоит думать, что этот запрет сильно держит тех, кто защищать не желает и любить предпочитает издали. он только добавляет приличный коррупционный поток денег, который идёт в бюджет совсем не Украины. Поскольку убрать эту коррупцию абсолютно не реально, тут правильнее было бы возглавить: официально выпускать под какой-то залог (если не денежный, то можно квартиру, например), может ещё и обязательство заводить в страну какие-то деньги, пока он там. Но правительству это не интересно. Оно предпочитает наслаждаться дырой в бюджете.
PUnder написав:
Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?
С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:37
холява написав: Успіх написав:
Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля!
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється?
Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова
ПИЗДЛО .
Я только из ада , проездом ....случайно .....
ПИЗДЛО
з прозрінням Вас щодо місцевого балабола.
краще пізно аніж ніколи.
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bamper
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Додано: П'ят 05 сер, 2022 23:42
bamper написав: холява написав: Успіх написав:
Сьогодні досить чутно(і то я ще в тилу), як оркам дають сходити у напрямку їхнього корабля!
Може тому і гривня сьогодні зміцнюється?
Я прошу прощения , .......перед всеми прошу прощения за свои слова
ПИЗДЛО .
Я только из ада , проездом ....случайно .....
ПИЗДЛО
з прозрінням Вас щодо місцевого балабола.
краще пізно аніж ніколи.
Вы думаете что $-чик воюет с планшетом на диване?
Или просто он [по НКВДистки] "....-находка для шпиЁна"?
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барабашов
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