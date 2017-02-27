Додано: П'ят 05 сер, 2022 22:28

Успіх написав: flyman написав: Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості. Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.

Для чого, щоб ти уїпав?

А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати? Для чого, щоб ти уїпав?А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?

PUnder написав: Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту? Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?

Дело в том, что само по себе уехать и сейчас вполне возможно. Зелёные могут верить, что те погранцы, про которых писали в новостях, что выпускали за взятки, были единственные, но по факту мне надёжные люди и пару дней назад в очередной раз предлагали организовать отъезд. Поэтому не стоит думать, что этот запрет сильно держит тех, кто защищать не желает и любить предпочитает издали. он только добавляет приличный коррупционный поток денег, который идёт в бюджет совсем не Украины. Поскольку убрать эту коррупцию абсолютно не реально, тут правильнее было бы возглавить: официально выпускать под какой-то залог (если не денежный, то можно квартиру, например), может ещё и обязательство заводить в страну какие-то деньги, пока он там. Но правительству это не интересно. Оно предпочитает наслаждаться дырой в бюджете.С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.