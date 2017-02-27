flyman написав:Може дозволити чоловікам 18..60 виїзджати закордон, тоді і готівкова валюта появиться від заробітчан в достатній кількості.
Для чого, щоб ти уїпав? А хто ж ТУТ буде Неньку любити і її захищати?
Дело в том, что само по себе уехать и сейчас вполне возможно. Зелёные могут верить, что те погранцы, про которых писали в новостях, что выпускали за взятки, были единственные, но по факту мне надёжные люди и пару дней назад в очередной раз предлагали организовать отъезд. Поэтому не стоит думать, что этот запрет сильно держит тех, кто защищать не желает и любить предпочитает издали. он только добавляет приличный коррупционный поток денег, который идёт в бюджет совсем не Украины. Поскольку убрать эту коррупцию абсолютно не реально, тут правильнее было бы возглавить: официально выпускать под какой-то залог (если не денежный, то можно квартиру, например), может ещё и обязательство заводить в страну какие-то деньги, пока он там. Но правительству это не интересно. Оно предпочитает наслаждаться дырой в бюджете.
PUnder написав:Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?
С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
PUnder написав:Це стандартна відмазка від тих хто хоче звалити. Дружина і діти поїхали, чоловік виїхав і кому слати валюту?
С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
Зачем менять здесь по 39-40, если можно просто перевести жене на гривневую карту, а там расплачиваться этой картой по 37 (Приват).
Starikan написав:Зачем менять здесь по 39-40, если можно просто перевести жене на гривневую карту, а там расплачиваться этой картой по 37 (Приват).
Это один из вариантов обмена тут на валюту и отсылки валюты за границу. Согласен, в плане вредительства для валютного запаса страны даже больше, чем покупка здесь нала. Но не суть. Вопрос был о выгодности для ЗВР отъезда такого человека из страны. Получается, что выгодно, хоть он присылать валюту и не начнёт. Единственная категория, кому убыточно позволять уезжать - это экспортёры. Но мне кажется, что из них в основном кто хотел, тот и так уехал несмотря на запреты.