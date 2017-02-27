Що, вам всім сеча в голову б'є?
Коли ж ви всі зрозумієте прості істини?
Я - зараз в тилу! І таке трапляється періодично/позмінно! Одні хлопці їдуть на на вогневу на 7-10-14днів, інші - з вогневої в тил. А потім - навпаки. І так по колу. Буває так, що деяких залишають на довше в тилу. А в тилу - ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ сидіти в смартфонах!(самі командири сидять в тік-токах)))
От в мене зараз закінчується другий тиждень - тож, можливо, сьогодні-завтра поїду. Хоч це не факт, так як в нас зараз період відпусток і трохи все каламбурно...
Так що, як не бачите, що відбувається на фронті, то краще мовчіть!
Ну і ще... так, як не всі заходять на військову гілку, то трошки перетягну сюди>>>>>
Успіх написав:
Так ви не соромтесь - запитайте військових(тобто мене)
А я скажу, що ще в травні - я б тут "рвав і метав", щоб гнати ворога за межі наших 30тилітніх кордонів!
І ще в додачу, з декілька десятків ракет запустити по їхніх військових базах!
А тепер, якщо я бачу, що "колективний Захід" обісра... ой, зрадив мої сподівання/надії на їхню допомогу, то... - то сенс подальшої війни в такому ж руслі?
Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо!
Якщо ні - то сенс подальшої війни?
Щоб колективний Захід грав шахи, а нами розмінювався як пішаками?
Та я іпав таку війну!