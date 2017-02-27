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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9825982698279828
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 05:38

ДумайТЕ!©

холява, bamper, барабашов
Що, вам всім сеча в голову б'є?
Коли ж ви всі зрозумієте прості істини?

Я - зараз в тилу! І таке трапляється періодично/позмінно! Одні хлопці їдуть на на вогневу на 7-10-14днів, інші - з вогневої в тил. А потім - навпаки. І так по колу. Буває так, що деяких залишають на довше в тилу. А в тилу - ДОЗВОЛЯЄТЬСЯ сидіти в смартфонах!(самі командири сидять в тік-токах)))
От в мене зараз закінчується другий тиждень - тож, можливо, сьогодні-завтра поїду. Хоч це не факт, так як в нас зараз період відпусток і трохи все каламбурно...
Так що, як не бачите, що відбувається на фронті, то краще мовчіть!

Ну і ще... так, як не всі заходять на військову гілку, то трошки перетягну сюди>>>>>
  Успіх написав:
  vitaliian написав:Херсон без боя никто назад не отдаст 2. Заморозка любых захваченных после 24.02 территорий это личный проигрыш Зеленского. "не смог защитить". Ну и неизвестна реакция военных (за что мы воевали если как было на 1.04 так и заморозили)

Так ви не соромтесь - запитайте військових(тобто мене) :D
А я скажу, що ще в травні - я б тут "рвав і метав", щоб гнати ворога за межі наших 30тилітніх кордонів!
І ще в додачу, з декілька десятків ракет запустити по їхніх військових базах!

А тепер, якщо я бачу, що "колективний Захід" обісра... ой, зрадив мої сподівання/надії на їхню допомогу, то... - то сенс подальшої війни в такому ж руслі?
Тобто - якщо є нарощені м'язи у нас, щоб хоч до Дніпра просунутись - то пробуємо/воюємо!
Якщо ні - то сенс подальшої війни?
Щоб колективний Захід грав шахи, а нами розмінювався як пішаками?
Та я іпав таку війну!
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:09

  moveton написав:С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.

а шо делать с теми с точки зрения давления на валютный курс, кто меняет гривну на валюту и скирдует под подушкой ?
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:17

  greenozon написав:flyman
Данілов сказав чотко - нема чого ховатись за жіночими спідницями, тому навіть не мрійте
PSтільки за велику взятку якщо дуже хочеться і треба

какие взятки снятому с учета?
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 06:54

  greenozon написав:flyman
Данілов сказав чотко - нема чого ховатись за жіночими спідницями, тому навіть не мрійте
PSтільки за велику взятку якщо дуже хочеться і треба

А за гендером можна?
Як же тоді Стамбульська конвенція?

Данілов думає про інших, що їх поведінкова модель як в Данілова.
А Гетьманців, що вони як Гетьманців.

Данілов і Ко, я так розумію, безробітних мужиків збираються годувати бюджетною сіською: трудармії з кайлом за миску жиденького супа раз в день для відновлення супераграрної держави.

Та й мова була про те, щоб людей не тримали за бидло, а не про еротичні фантазії баксюків.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:18

  zerocool написав:
  Сибарит написав:В подробностях баланса обращают на себя внимание весьма скромные поступления от заграницы. По новостям складывалось впечатление о несколько больших объемах.

Німеччина блокує надання Україні €8 млрд
https://glavcom.ua/economics/finances/n ... 65109.html

https://www.politico.eu/article/commiss ... aid-delay/

Тобто чекали на дод. €8 млрд к осені, з яких як мінімум €3м – це безоплатні гранти, але газонюхи як завжди

Формула відома і озвучена.
Або здаємо колаборантів, зрадників у владі, або бабло та зброя.
Оскільки обрали приватизацію - то ще будемо тягнути з колаборантами і без зброї.
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 08:57

  flyman написав:
  greenozon написав:flyman
Данілов сказав чотко - нема чого ховатись за жіночими спідницями, тому навіть не мрійте
PSтільки за велику взятку якщо дуже хочеться і треба

А за гендером можна?
Як же тоді Стамбульська конвенція?

Данілов думає про інших, що їх поведінкова модель як в Данілова.
А Гетьманців, що вони як Гетьманців.

Данілов і Ко, я так розумію, безробітних мужиків збираються годувати бюджетною сіською: трудармії з кайлом за миску жиденького супа раз в день для відновлення супераграрної держави.

Та й мова була про те, щоб людей не тримали за бидло, а не про еротичні фантазії баксюків.

Лугандон Данилов пусть расскажет схему как своих детей вывез
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