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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:18
Формула відома і озвучена.
Або здаємо колаборантів, зрадників у владі, або бабло та зброя.
Оскільки обрали приватизацію - то ще будемо тягнути з колаборантами і без зброї.
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aklex
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Додано: Суб 06 сер, 2022 09:53
pilker написав: moveton написав:
С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
а шо делать с теми с точки зрения давления на валютный курс, кто меняет гривну на валюту и скирдует под подушкой ?
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ
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Moneta
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:18
aklex написав:
Або здаємо колаборантів, зрадників у владі, або бабло та зброя.
Оскільки обрали приватизацію - то ще будемо тягнути з колаборантами і без зброї.
Ця якась сліпа і тупа зрадофілія і перекручування напрягає.
Уряд хоче оголосити приватизацію малих площ, якихось чахлих магазинів, апендицитів, іншого полумертвого комунального майна.
На носі опалювальний сезон, задача як би зекономити ресурси, не секрет, що є багато майна збиткового, яке здається за 1000 грн в оренду своїм людям з фіктивними конкурсами, а фактично на них витрат в сотні разів більше, от і будуть роздавати ці курятники, щоб не топити в них і не утримувати ці валізи без економічного змісту.
Але зрадофіли приватизацію сільського клуба за 100 000 в 100 км від обл. центра з дюрявим дахом прирівняли до 8 ярдів євро допомоги і боротьби з корупцією. Зрадіо пропав на фронтах, але маленькі послідовники висасують зраду із пальця на рівному місці.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:24
Moneta написав:
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ
Ще один віртуальщик зрадофільщик. Яким чином уряд і НБУ забороняє купувати цю замучену сотку?
Навіть валютні депо по оф.курсу дозволив відкривати, але пустопорожнім критиканам все не так.
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