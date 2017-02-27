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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 08:18
Формула відома і озвучена.
Або здаємо колаборантів, зрадників у владі, або бабло та зброя.
Оскільки обрали приватизацію - то ще будемо тягнути з колаборантами і без зброї.
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aklex
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Додано: Суб 06 сер, 2022 09:53
pilker написав: moveton написав:
С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
а шо делать с теми с точки зрения давления на валютный курс, кто меняет гривну на валюту и скирдует под подушкой ?
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:18
aklex написав:
Або здаємо колаборантів, зрадників у владі, або бабло та зброя.
Оскільки обрали приватизацію - то ще будемо тягнути з колаборантами і без зброї.
Ця якась сліпа і тупа зрадофілія і перекручування напрягає.
Уряд хоче оголосити приватизацію малих площ, якихось чахлих магазинів, апендицитів, іншого полумертвого комунального майна.
На носі опалювальний сезон, задача як би зекономити ресурси, не секрет, що є багато майна збиткового, яке здається за 1000 грн в оренду своїм людям з фіктивними конкурсами, а фактично на них витрат в сотні разів більше, от і будуть роздавати ці курятники, щоб не топити в них і не утримувати ці валізи без економічного змісту.
Але зрадофіли приватизацію сільського клуба за 100 000 в 100 км від обл. центра з дюрявим дахом прирівняли до 8 ярдів євро допомоги і боротьби з корупцією. Зрадіо пропав на фронтах, але маленькі послідовники висасують зраду із пальця на рівному місці.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:24
Moneta написав:
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ
Ще один віртуальщик зрадофільщик. Яким чином уряд і НБУ забороняє купувати цю замучену сотку?
Навіть валютні депо по оф.курсу дозволив відкривати, але пустопорожнім критиканам все не так.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:56
somilitark написав:
Ця якась сліпа і тупа зрадофілія і перекручування напрягає.
Уряд хоче оголосити приватизацію малих площ, якихось чахлих магазинів, апендицитів, іншого полумертвого комунального майна.
що заважало владі імітаторів та мародерів зробити це за 3 роки при владі?
так само вони зроблять це зараз. просто розводять закордонних спонсорів на гроші. сподіваюсь після війни закінчаться всі ці кредити, поки влада не зміниться.
і не забувайте що всі ці гетьманцови, марченки, КЕШи харчуються на бюджетних посадах ще з часів Азарова.
Востаннє редагувалось Moneta
в Суб 06 сер, 2022 10:58, всього редагувалось 4 разів.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 10:56
Волонтери "достукалися" до НБУ
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:04
податок на споживання... хоча в Україні це податок на існування...Податок 10% на купівлю валюти: у Нацбанку підтримали ідею
Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".
"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.
У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.
Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:18
bamper задум прибити для імпортерів і для готівкового ринку курс 40 одночасно.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:36
bamper написав:
податок на споживання... хоча в Україні це податок на існування...Податок 10% на купівлю валюти: у Нацбанку підтримали ідею
Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".
"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.
У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.
Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.
тобто влада Зеленського збільшує існуюче мито з 32% (12% мито+20% пдв) до 42%, і продовжує вбивати білий бізнес.
ну будуть платити на кишеню погранцям. бюджету все одно хана.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 11:37
rapyd777 написав:bamper
задум прибити для імпортерів і для готівкового ринку курс 40 одночасно.
Ну з такими "розумниками" з КШЕ дійдемо до статті кримінального кодексу за продаж доларів.
Боротьба з коррупцією, скрутками на митниці, судова реформа ітд - ой, це все дуже складно (для випусників бурси), давайте просто податок на валюту 10% і все (школа КШЕ).
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