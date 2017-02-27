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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9825982698279828
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 11:56

Moneta кончена відбита вата, шуруй за руцьким кораблем, тебе тільки могила виправить :evil:
somilitark
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