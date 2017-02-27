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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 11:56
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Востаннє редагувалось somilitark
в Суб 06 сер, 2022 13:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:29
bamper написав:
податок на споживання... хоча в Україні це податок на існування...Податок 10% на купівлю валюти: у Нацбанку підтримали ідею
Національний банк України виступив на підтримку запровадження в Україні податку у розмірі 10% на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій.
Про це йдеться у відповіді НБУ на запит "Економічної правди".
"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", — зазначили там.
У регуляторі додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.
Напередодні заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк повідомив, що у Мінфіні розробляють податок у розмірі 10% на купівлю валюти для імпорту всіх товарів та послуг.
спочатку зроблять хрню, потім через півроку відмінять, і подадуть як перемогу, олені/долярчики цей ягель схавають і ще добавки попросять
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:51
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Игорь Алексеевич
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Додано: Суб 06 сер, 2022 12:58
обмежать курс у обмінниках.
класні у нас реформи, таке враження що комуністи (заборонена в Україні партія) добрались до влади.
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BIGor
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:09
BIGor написав:
обмежать курс у обмінниках.
класні у нас реформи, таке враження що комуністи (заборонена в Україні партія) добрались до влади.
А що там сьогодні навигадувала рашатудей?
Треба пообурюватися відомими одноклітинними створіннями(((
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:09
BIGor написав:
обмежать курс у обмінниках.
класні у нас реформи, таке враження що комуністи (заборонена в Україні партія) добрались до влади.
оказывается вся проблема в экономике - это обменные пункты((
а еще проблема войны, как я начинаю в последнее время опять слышать - это на каком языке чел. разговаривает.((
Политики спецом вкидывают на улицу для идиотов эти направления, народ начинает ругаться и отводят от реальных проблем в стране.((
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:31
обмежать курс у обмінниках. Нині вони ставлять будь-які ціни і контролює їх лише ситуація на ринку: за якою ціною українці готові купувати, за такою їм і продають. Ймовірно, вартість валюти буде близькою до курсів в українських банках.
заборонять рекламу. Йдеться взагалі про будь-яку рекламу: у мережі, на вулицях. Завдання – зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише в той момент, коли їм справді потрібно купити долари.
Курси в банках і зараз рівні або вищі за обмінки.
Вирішили зробити з людей безвільних лосів, як у Кореї.
Нормальний план, детальний. Нічого іншого й чекати не доводиться.
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:40
somilitark написав: BIGor написав:
обмежать курс у обмінниках.
класні у нас реформи, таке враження що комуністи (заборонена в Україні партія) добрались до влади.
А що там сьогодні навигадувала рашатудей?
Вже один добродій тут розповідав, що не треба читати радянських газет і все, що стосується обміну, це "декларація про наміри". Але вже частину обмінок закрито відучора.
Підвозіть ще локшину, продукти дорожчають.
п.с. Навіщо Фінанс сам прибрав курси банків сьогодні?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:45
копейка написав:
Навіщо Фінанс сам прибрав курси банків сьогодні?
Нема курсу - немає проблем.
До речі, чи дозволено відтепер публікувати курси валют тут на форумі?
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Додано: Суб 06 сер, 2022 13:51
BIGor написав: копейка написав:
Навіщо Фінанс сам прибрав курси банків сьогодні?
Нема курсу - немає проблем.
Так, він до теми не має жодного відношення, можна просто за життя поговорити.
А можна і цей кантор закривати.
Допоможемо НБУ зробити так, щоб українці згадували про обмінники лише в той момент, коли їм справді потрібно купити долари.
BIGor написав:
До речі, чи дозволено відтепер публікувати курси валют тут на форумі?
Так самі вже відповіли на своє запитання у першому реченні.
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