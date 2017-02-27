і гілку закрити)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 13:59
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:05
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Народ!!?? Обмерки работают или нет?
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:32
Осталось ввести продажу валюты по ИНН и сразу в спец.базу.
А далее могут заглючить и не разрешать покупку у.е.. Разрешат только у меняп в туалете((
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
какие же вы нудные
Додано: Суб 06 сер, 2022 14:58
Там у статті посилання на статтю в "обозреватель", а в першоджерелі взагалі не зрозуміло звідки ця інформація,схоже на чиїсь фантазії,щоб додати ажіотажу
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:06
Привет Эдвард .
Всем ПРИВЕТ .
Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90.
Ну или там где ездил .
То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)
....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках.
Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров .
Военный аутизм (наука открытая мной ).
Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво .
Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда.
Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы .
Все злые и неприветливые .
Господи , сколько друзей или товарищей потерял ....
Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги .
Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .
Опять познакомился три раза с тещей .
Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед .
Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я.
Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?
Жизнь полна неожиданностей .
Покупал по 39.90.
Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи .
Семинарист холява.
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