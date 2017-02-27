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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9826982798289829
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 13:59

  BIGor написав:
  копейка написав:Навіщо Фінанс сам прибрав курси банків сьогодні?

Нема курсу - немає проблем.
До речі, чи дозволено відтепер публікувати курси валют тут на форумі?

і гілку закрити)
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Народ!!?? Обмерки работают или нет?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:18

Запорожье
🇺🇸USD 39.40 39.70
🇪🇺EUR 39.90 40.30
edvardd
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:28

  Олежан написав:Народ!!?? Обмерки работают или нет?
Усе працює! :) :)
asti
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:32

Осталось ввести продажу валюты по ИНН и сразу в спец.базу.
А далее могут заглючить и не разрешать покупку у.е.. Разрешат только у меняп в туалете((
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

какие же вы нудные
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 14:58

  Игорь Алексеевич написав:В Україні Нацбанк готує реформу обміну валют

https://agronews.ua/news/v-ukrayini-nac ... %ef%bf%bc/


Там у статті посилання на статтю в "обозреватель", а в першоджерелі взагалі не зрозуміло звідки ця інформація,схоже на чиїсь фантазії,щоб додати ажіотажу
гуляйполе
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  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.40 39.70
🇪🇺EUR 39.90 40.30


Привет Эдвард .

Всем ПРИВЕТ .

Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90.
Ну или там где ездил .
То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)

....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках.
Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров .
Военный аутизм (наука открытая мной ).

Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво .
Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда.
Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы .
Все злые и неприветливые .

Господи , сколько друзей или товарищей потерял ....
Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги .
Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .

Опять познакомился три раза с тещей .
Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед .
Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я.
Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?

Жизнь полна неожиданностей .
Покупал по 39.90.

Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи .
Семинарист холява.
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