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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 15:31
Moneta написав: pilker написав: moveton написав:
С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.
а шо делать с теми с точки зрения давления на валютный курс, кто меняет гривну на валюту и скирдует под подушкой ?
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ
а шо так либерально. тех выслать было предложение, а у этих только подушки отнять.
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pilker
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Додано: Суб 06 сер, 2022 15:47
somilitark написав: Moneta написав:
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ
Ще один віртуальщик зрадофільщик. Яким чином уряд і НБУ забороняє купувати цю замучену сотку?
Навіть валютні депо по оф.курсу дозволив відкривати, але пустопорожнім критиканам все не так.
останні сторінки лише скиглення і зрадофільство.
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ScaryBee
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:11
Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
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BIGor
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:14
BIGor написав:Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
Терминалы бегемота
Ну или ждать ракеты, когда обменники гребут любые бумажки
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Alex_ki
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:30
Zebra написав: холява написав: edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 39.40 39.70
🇪🇺EUR 39.90 40.30
Привет Эдвард .
Всем ПРИВЕТ .
Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90.
Ну или там где ездил .
То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)
....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках.
Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров .
Военный аутизм (наука открытая мной ).
Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво .
Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда.
Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы .
Все злые и неприветливые .
Господи , сколько друзей или товарищей потерял ....
Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги .
Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .
Опять познакомился три раза с тещей .
Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед .
Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я.
Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?
Жизнь полна неожиданностей .
Покупал по 39.90.
Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи .
Семинарист холява.
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Та да, онм там навоюют.
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antey1969
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Додано: Суб 06 сер, 2022 16:42
BIGor написав:
в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками
В Польщі в канторах беруть.
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