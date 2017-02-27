RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9827982898299830
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:31

  Moneta написав:
  pilker написав:
  moveton написав:С точки зрения давления на валютный курс, такого надо не просто выпускать, а гнать в три шеи. Сейчас-то он валюту в страну вряд ли заводит, а вот то, что меняет заработанную в Украине гривну тут же на валюту и потом отсылает жене за границу - к гадалке не ходи.

а шо делать с теми с точки зрения давления на валютный курс, кто меняет гривну на валюту и скирдует под подушкой ?


Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ

а шо так либерально. тех выслать было предложение, а у этих только подушки отнять. :)
pilker
 
Повідомлень: 180
З нами з: 20.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 15:47

  somilitark написав:
  Moneta написав:
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ

Ще один віртуальщик зрадофільщик. Яким чином уряд і НБУ забороняє купувати цю замучену сотку?
Навіть валютні депо по оф.курсу дозволив відкривати, але пустопорожнім критиканам все не так.

останні сторінки лише скиглення і зрадофільство.
ScaryBee
 
Повідомлень: 152
З нами з: 27.06.22
Подякував: 41 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6457
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1040 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
Терминалы бегемота
Ну или ждать ракеты, когда обменники гребут любые бумажки
Alex_ki
Аватар користувача
 
Повідомлень: 665
З нами з: 26.02.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:30

  Zebra написав:
  холява написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.40 39.70
🇪🇺EUR 39.90 40.30


Привет Эдвард .

Всем ПРИВЕТ .

Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90.
Ну или там где ездил .
То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)

....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках.
Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров .
Военный аутизм (наука открытая мной ).

Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво .
Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда.
Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы .
Все злые и неприветливые .

Господи , сколько друзей или товарищей потерял ....
Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги .
Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .

Опять познакомился три раза с тещей .
Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед .
Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я.
Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?

Жизнь полна неожиданностей .
Покупал по 39.90.

Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи .
Семинарист холява.

О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.

Та да, онм там навоюют.
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 11366
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1529 раз.
Подякували: 3375 раз.
 
Профіль
2
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:42

  BIGor написав: в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками

В Польщі в канторах беруть.
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 848
З нами з: 20.03.09
Подякував: 331 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9827982898299830
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3099, 3100, 3101
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31004 33144261
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 15:52
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1627 11395775
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 15:59
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22538556
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (253)
06.08.2022 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.