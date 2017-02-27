BIGor написав:Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
Терминалы бегемота Ну или ждать ракеты, когда обменники гребут любые бумажки
Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90. Ну или там где ездил . То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)
....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках. Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров . Военный аутизм (наука открытая мной ).
Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво . Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда. Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы . Все злые и неприветливые .
Господи , сколько друзей или товарищей потерял .... Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги . Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .
Опять познакомился три раза с тещей . Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед . Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я. Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?
Жизнь полна неожиданностей . Покупал по 39.90.
Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи . Семинарист холява.
О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
BIGor написав:Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
Терминалы бегемота Ну или ждать ракеты, когда обменники гребут любые бумажки
Как-то раньше обменки гребли все что проходило через машинку. А теперь сдавал, каждую купюру 2006 года смотрит с двух сторон и светит. При чем купюры в хорошем состоянии.
Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ. По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем. ------------ кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ. По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем. ------------ кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
Я подписан на Опендатабот Такого сообщения там не было
konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ. По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем. ------------ кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
Я подписан на Опендатабот Такого сообщения там не было