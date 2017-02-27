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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9827982898299830
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:14

Re: Валютний ринок в контексті ДС

BIGor написав:Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
Терминалы бегемота
Ну или ждать ракеты, когда обменники гребут любые бумажки
Alex_ki
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:30

  Zebra написав:
  холява написав:
  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 39.40 39.70
🇪🇺EUR 39.90 40.30


Привет Эдвард .

Всем ПРИВЕТ .

Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90.
Ну или там где ездил .
То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)

....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках.
Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров .
Военный аутизм (наука открытая мной ).

Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво .
Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда.
Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы .
Все злые и неприветливые .

Господи , сколько друзей или товарищей потерял ....
Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги .
Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .

Опять познакомился три раза с тещей .
Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед .
Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я.
Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?

Жизнь полна неожиданностей .
Покупал по 39.90.

Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи .
Семинарист холява.

О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.

Та да, онм там навоюют.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:42

  BIGor написав: в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками

В Польщі в канторах беруть.
ricardo
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 16:54

  Alex_ki написав:
BIGor написав:Вопрос по теме ветки, столкнулся с тем, что в ЕС не принимают долары с такими небольшими штампиками - в банках ну очень внимательно осматривают купюры. У нас есть куда сдать такие купюры? Вроде раньше небыло проблем с ними, даже не обращал внимания.
Терминалы бегемота
Ну или ждать ракеты, когда обменники гребут любые бумажки

Как-то раньше обменки гребли все что проходило через машинку. А теперь сдавал, каждую купюру 2006 года смотрит с двух сторон и светит. При чем купюры в хорошем состоянии.

Возможно, уволенных кассирух с банков набрали?
Ромасик
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 17:47

  ScaryBee написав:
  somilitark написав:
  Moneta написав:
Запретить иметь подушки, это было б в духе НБУ

Ще один віртуальщик зрадофільщик. Яким чином уряд і НБУ забороняє купувати цю замучену сотку?
Навіть валютні депо по оф.курсу дозволив відкривати, але пустопорожнім критиканам все не так.

останні сторінки лише скиглення і зрадофільство.

ну так как бы радоваться особо то и нечему.
Смех без причины признак дурачины :lol:
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 17:58

  konstantin kirovograd написав:
  ScaryBee написав:
  somilitark написав:останні сторінки лише скиглення і зрадофільство.

ну так как бы радоваться особо то и нечему.
Смех без причины признак дурачины :lol:


если нечем заняться, то есть вариант пошуршать по своим карманам и нычкам :!:
https://promo.bank.gov.ua/brave-hryvnia/

может на лишний байрактарчик монеток насобирается .
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:04

Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:08

  konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.

Я подписан на Опендатабот
Такого сообщения там не было

Может ты просто трепло :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:10

  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.

Я подписан на Опендатабот
Такого сообщения там не было

Может ты просто трепло :)

опять ты ....ты хоть знаешь что такое опендатобот.Может ты с ним пиво пьёшь чтобы он тебе сообщения посылал
https://tsn.ua/ru/ukrayina/ukraincy-v-1 ... 07885.html
если на ТСН как ты говоришь ТРЕПЛО то кому тогда верить
konstantin kirovograd
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