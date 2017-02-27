холява написав:

edvardd написав: Запорожье

🇺🇸USD 39.40 39.70

🇪🇺EUR 39.90 40.30 Запорожье🇺🇸USD 39.40 39.70🇪🇺EUR 39.90 40.30

Привет Эдвард .Всем ПРИВЕТ .Добрался до дома . Не видел в городе дешевле 39.90.Ну или там где ездил .То что покупал ,дали нового образца .Покупал немного ,дочке на подарок.(до 900)....по городу ездят ряженные в брониках и разгрузках.Обмороженные дети, в штанах военного образца ,имитируют сквозные ранения в голову возле пивных баров .Военный аутизм (наука открытая мной ).Возле подьездов сидят "переселенцы " которые с утра и до вечера ЖРУТ пиво .Такое впечатление что сидят с прошлого моего приезда.Выражение на лице не меняется -счастливые дебилы .Все злые и неприветливые .Господи , сколько друзей или товарищей потерял ....Встречаешь человека а он ...как от армии откосить , помоги .Плять , при нем телефон удаляю и прошу не звонить .Опять познакомился три раза с тещей .Первый раз , когда забирал с дома к нам на обед .Второй раз ,когда в машину села -вежливо поздоровалась и спросила кто я.Третий раз когда приехали и я дверь открыл в машину .Спросила как я здесь оказался?Жизнь полна неожиданностей .Покупал по 39.90.Рад что вы есть . Всем Здоровья и Удачи .Семинарист холява.