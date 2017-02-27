konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ. По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем. ------------ кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
Это плохая новость, но предсказуемая. Рано или поздно появится новость что такая же ситуация возникает и на гос.уровне. И за снаряды с техникой рано или поздно нужно будет начинать платить со своего кармана, т.е. еще больше с кармана пересичных.
Я не эксперт в экономике, но с моей стороны ситуация начинает выглядеть патово. Если продолжаться законы в стиле "нельзя выезжать, потому что..", "нельзя показывать курс потому что..", "делаем 10% сверху на все потому что.." и так далее, а если еще они пересмотрят и допустим(в моей ситуации) сделают не 5% налога а 20% то я не знаю как это может жить. Скажу только за себя - мне все тяжелее донатить (морально) в тот момент когда меня же щимят финансово все больше. В голове формируется неправильная концепция ответных действий.
Zebra написав:О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Нет , Брат , Вы не правы ..... Брать нужно только тех кто ХОЧЕТ защищать Украину . Не все герои , не все могут пожертвовать и быть сильным духом .
Случай ....... Приходит раненый с " запахом ".(нижний сфинктер ) После взрывного ранения (растяжка , на уровне груди )
Поражение....... левая рука, грудь ,живот ,шея , лицо .( Растяжки сейчас делают с рыболовными крючками , прикрепляют к листьям пластырем.Идешь по посадке и ветки раздвигаешь на уровне груди .Чуть зацепился ,потянул крючок и все .........поехало , полетело .
По национальности кореец . Спрашиваем на описании , как зовут ? Ответ -Алабай , ..... ВСЕ так , ЧЕГО чего ..?? Он _______пиши ПЛЯТЬ Володя , все равно хрен правильно напишешь !
Куча ранений , ЗЧМТ , давай зашивай говорит , обратно надо ехать . Так с него только магнитами 44 осколка тащили . Вот это боец !
konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ. По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем. ------------ кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
Я подписан на Опендатабот Такого сообщения там не было
Zebra написав:О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.
Нет , Брат , Вы не правы ..... Брать нужно только тех кто ХОЧЕТ защищать Украину . Не все герои , не все могут пожертвовать и быть сильным духом
Передовая быстро отрезвит всех. Не стоит считать, что этот сброд не будет воевать хорошо, будет еще как, таланты не пропьешь. Если не захочет воевать, он скорее всего дизертирует или сдастся в плен. Но вот идет война, ежедневно десятки погибших и сотни раненных на фронте, согласно статистике от президента, а эти по пивнухам да кальянным, да еще и музычка блатная. Ну типа те кто хочет защищать должны мирное небо этим обеспечивать? Должно быть наоборот. Те кто хочет защищать, ввиду мотивации, должны быть загран отрядами для этих.
А кто учил защищать??? Учили жить по понятиям и на холяву. Да и Властям не нужны были умные вояки, которые могли сделать в стране переворот. Тех же АТОвцев 14-15 годов пересажали, что бы не могли с оружием против Власти пойти
Игорь Алексеевич написав:А кто учил защищать??? Учили жить по понятиям и на холяву. Да и Властям не нужны были умные вояки, которые могли сделать в стране переворот. Тех же АТОвцев 14-15 годов пересажали, что бы не могли с оружием против Власти пойти
Вы , это .... не утрируйте . Есть много молодежи 1990-2000 года рождения и младше . Я бы не рискнул на поле боя с ними встретиться . Мотивация , шо у тигра ! Подобраться и УБИТЬ !
konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ. По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз. Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем. ------------ кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.
Якщо сам не донатиш, то хоча б зраду не розводь Знаю канали, через які великі гроші для ЗСУ збирають за лічені години, звіти обов'язково додаються. Донатять, аж гай шумить!
fler написав:Якщо сам не донатиш, то хоча б зраду не розводь Знаю канали, через які великі гроші для ЗСУ збирають за лічені години, звіти обов'язково додаються. Донатять, аж гай шумить!
Стали меньше донатись на ВСУ на казначейский счёт, но стали больше донатить напрямую своим - конкретным людям, подразделениям. Я лично на казначейский вначале войны отправил ковидные + еще пару раз +/- так же. А потом только сборы по своим, а у меня воюет знакомых или через пару рукопожатий немеряно.