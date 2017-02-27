Додано: Суб 06 сер, 2022 18:21

konstantin kirovograd написав: Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.

По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.

Об этом сообщает Опендатабот.

Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.

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кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается. Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.Об этом сообщает Опендатабот.Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.------------кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.

Это плохая новость, но предсказуемая. Рано или поздно появится новость что такая же ситуация возникает и на гос.уровне. И за снаряды с техникой рано или поздно нужно будет начинать платить со своего кармана, т.е. еще больше с кармана пересичных.Я не эксперт в экономике, но с моей стороны ситуация начинает выглядеть патово. Если продолжаться законы в стиле "нельзя выезжать, потому что..", "нельзя показывать курс потому что..", "делаем 10% сверху на все потому что.." и так далее, а если еще они пересмотрят и допустим(в моей ситуации) сделают не 5% налога а 20% то я не знаю как это может жить. Скажу только за себя - мне все тяжелее донатить (морально) в тот момент когда меня же щимят финансово все больше. В голове формируется неправильная концепция ответных действий.