RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9828982998309831
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:21

  konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.


Это плохая новость, но предсказуемая. Рано или поздно появится новость что такая же ситуация возникает и на гос.уровне. И за снаряды с техникой рано или поздно нужно будет начинать платить со своего кармана, т.е. еще больше с кармана пересичных.

Я не эксперт в экономике, но с моей стороны ситуация начинает выглядеть патово. Если продолжаться законы в стиле "нельзя выезжать, потому что..", "нельзя показывать курс потому что..", "делаем 10% сверху на все потому что.." и так далее, а если еще они пересмотрят и допустим(в моей ситуации) сделают не 5% налога а 20% то я не знаю как это может жить. Скажу только за себя - мне все тяжелее донатить (морально) в тот момент когда меня же щимят финансово все больше. В голове формируется неправильная концепция ответных действий.
3134ant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 10.06.22
Подякував: 5 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:21

  Zebra написав:О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.


Нет , Брат , Вы не правы .....
Брать нужно только тех кто ХОЧЕТ защищать Украину .
Не все герои , не все могут пожертвовать и быть сильным духом .

Случай .......
Приходит раненый с " запахом ".(нижний сфинктер )
После взрывного ранения (растяжка , на уровне груди )

Поражение....... левая рука, грудь ,живот ,шея , лицо .( Растяжки сейчас делают с рыболовными крючками , прикрепляют к листьям пластырем.Идешь по посадке и ветки раздвигаешь на уровне груди .Чуть зацепился ,потянул крючок и все .........поехало , полетело .

По национальности кореец .
Спрашиваем на описании , как зовут ?
Ответ -Алабай , .....
ВСЕ так , ЧЕГО чего ..??
Он _______пиши ПЛЯТЬ Володя , все равно хрен правильно напишешь !


Куча ранений , ЗЧМТ , давай зашивай говорит , обратно надо ехать .
Так с него только магнитами 44 осколка тащили .
Вот это боец !

А есть конечно не приведи Господи .....

Так что природа избирательна .
холява
2
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
2
10
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:23

  konstantin kirovograd написав:
  pesikot написав:
  konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.

Я подписан на Опендатабот
Такого сообщения там не было

Может ты просто трепло :)

опять ты ....ты хоть знаешь что такое опендатобот.Может ты с ним пиво пьёшь чтобы он тебе сообщения посылал
https://tsn.ua/ru/ukrayina/ukraincy-v-1 ... 07885.html
если на ТСН как ты говоришь ТРЕПЛО то кому тогда верить

Такого слива я просто не ожидал

Г+Г что-то сказало, это просто эпично

Ты так обгадился, что
Никогда так больше не делай, читай первоисточники, убогий
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7017
З нами з: 31.08.09
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1220 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:27

  холява написав:
  Zebra написав:О чем я и говорю, все пивнухи, кальянные и кафешки должны оцепляться и проводиться отлов. Биоматериал отправлять на передовую, чтоб выявлять позиции орков.


Нет , Брат , Вы не правы .....
Брать нужно только тех кто ХОЧЕТ защищать Украину .
Не все герои , не все могут пожертвовать и быть сильным духом

Передовая быстро отрезвит всех. Не стоит считать, что этот сброд не будет воевать хорошо, будет еще как, таланты не пропьешь. Если не захочет воевать, он скорее всего дизертирует или сдастся в плен. Но вот идет война, ежедневно десятки погибших и сотни раненных на фронте, согласно статистике от президента, а эти по пивнухам да кальянным, да еще и музычка блатная. Ну типа те кто хочет защищать должны мирное небо этим обеспечивать? Должно быть наоборот. Те кто хочет защищать, ввиду мотивации, должны быть загран отрядами для этих.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11584
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 2535 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:37

А кто учил защищать???
Учили жить по понятиям и на холяву.
Да и Властям не нужны были умные вояки, которые могли сделать в стране переворот.
Тех же АТОвцев 14-15 годов пересажали, что бы не могли с оружием против Власти пойти
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 5587
З нами з: 13.09.09
Подякував: 7 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:45

  Игорь Алексеевич написав:А кто учил защищать???
Учили жить по понятиям и на холяву.
Да и Властям не нужны были умные вояки, которые могли сделать в стране переворот.
Тех же АТОвцев 14-15 годов пересажали, что бы не могли с оружием против Власти пойти


Вы , это .... не утрируйте .
Есть много молодежи 1990-2000 года рождения и младше .
Я бы не рискнул на поле боя с ними встретиться .
Мотивация , шо у тигра ! Подобраться и УБИТЬ !
холява
2
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
2
10
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:45

Ваше повідомлення надто коротке.
Востаннє редагувалось копейка в Суб 06 сер, 2022 19:38, всього редагувалось 1 раз.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 385
З нами з: 31.07.19
Подякував: 262 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:46

дел
холява
2
 
Повідомлень: 3581
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3735 раз.
Подякували: 3898 раз.
 
Профіль
2
10
1
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 18:52

  konstantin kirovograd написав:Украинцы стали меньше переводить средства на поддержку ВСУ.
По сравнению с первыми днями войны в июне денежная помощь украинцев армии сократилась в 12 раз.
Об этом сообщает Опендатабот.
Отмечается, что пожертвования на ВСУ от граждан уменьшаются с каждым месяцем.
------------
кто может донатит сколько может но судя по этой новости ТСН экономическая ситуация для граждан ухудшается.


Якщо сам не донатиш, то хоча б зраду не розводь :evil:
Знаю канали, через які великі гроші для ЗСУ збирають за лічені години, звіти обов'язково додаються. Донатять, аж гай шумить!
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3111
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 1211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 сер, 2022 19:44

  fler написав:Якщо сам не донатиш, то хоча б зраду не розводь :evil:
Знаю канали, через які великі гроші для ЗСУ збирають за лічені години, звіти обов'язково додаються. Донатять, аж гай шумить!

Стали меньше донатись на ВСУ на казначейский счёт, но стали больше донатить напрямую своим - конкретным людям, подразделениям.
Я лично на казначейский вначале войны отправил ковидные + еще пару раз +/- так же. А потом только сборы по своим, а у меня воюет знакомых или через пару рукопожатий немеряно.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 783
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9828982998309831
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, Shaman і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3099, 3100, 3101
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
31004 33144437
Переглянути останнє повідомлення
Суб 06 сер, 2022 15:52
IMPRINTER
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 161, 162, 163
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1627 11395869
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 сер, 2022 15:59
Ой+
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22538576
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (1120)
06.08.2022 19:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.