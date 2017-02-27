|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 сер, 2022 20:04
новий тренд у русі коштів - врешті-решт гроші почали уходити у готівку - за липень 8,5 ярдів грн. за серпень - вже 4 ярди. з 27 липня стійкий тренд на мінус.
при цьому залишки грошей у банківський системі (залишки на коррахунках плюс депосертифікати) все одно на високому рівні - 259 млрд грн
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2314
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 352 раз.
- Подякували: 721 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Суб 06 сер, 2022 20:58
Zebra написав:
Передовая быстро отрезвит всех. Не стоит считать, что этот сброд не будет воевать хорошо, будет еще как, таланты не пропьешь. Если не захочет воевать, он скорее всего дизертирует или сдастся в плен. Но вот идет война, ежедневно десятки погибших и сотни раненных на фронте, согласно статистике от президента, а эти по пивнухам да кальянным, да еще и музычка блатная. Ну типа те кто хочет защищать должны мирное небо этим обеспечивать? Должно быть наоборот. Те кто хочет защищать, ввиду мотивации, должны быть загран отрядами для этих.
Хотел Вам широко ответить . Даже написал пару предложений . Потом решил толковать труды по психологии поведения мне не по плечу .
Завтра, с раннего утра нужно быть на месте .
........но красной строкой пролетает мысль , зачем искушать людей ?
ВСЕ .Всем Спокойной ........если так в приемном скажешь , чем то бросят тяжелым , и самое главное ПОПАДУТ.
Удачи и Здоровья .
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3582
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3735 раз.
- Подякували: 3900 раз.
-
- Профіль
-
2
10
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31004
|33145641
|
|
|1627
|11395899
|
П'ят 05 сер, 2022 15:59
Ой+
|
|7972
|22538589
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|