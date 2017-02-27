Zebra написав:

Передовая быстро отрезвит всех. Не стоит считать, что этот сброд не будет воевать хорошо, будет еще как, таланты не пропьешь. Если не захочет воевать, он скорее всего дизертирует или сдастся в плен. Но вот идет война, ежедневно десятки погибших и сотни раненных на фронте, согласно статистике от президента, а эти по пивнухам да кальянным, да еще и музычка блатная. Ну типа те кто хочет защищать должны мирное небо этим обеспечивать? Должно быть наоборот. Те кто хочет защищать, ввиду мотивации, должны быть загран отрядами для этих.